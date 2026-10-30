Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Авербух с иронией отреагировал на внесение в список целей разведки Украины
Авербух с иронией отреагировал на внесение в базу украинского ГУР
Российский хореограф и постановщик программ Илья Авербух иронично прокомментировал свое включение в санкционную базу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
«Я всегда работал и работаю на нашу страну. Единственное, мне кажется непрофессиональным со стороны ГУР или того, кто пишет это, утверждение, что я в том числе отстранен из-за посещения Крыма», – заявил Авербух РИА «Новости».
Фигурист подчеркнул, что находится в Крыму не в качестве туриста, а строит ледовые центры для детей.
Ранее Авербуха и еще восемь российских спортсменов внесли в базу ГУР Украины, которая имеет подзаголовок «Мы идентифицируем цели». Причиной стала поддержка президента России, критика недопуска российских спортсменов на соревнования, визиты в Крым и организация ледового шоу для семей участников спецоперации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Главное управление разведки министерства обороны Украины внесло двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и еще восемь фигуристов в санкционную базу.
В четверг пять киберспортсменов из России и один из Казахстана были включены в базу War and sanctions украинской разведки.
В среду ведомство добавило в базу данных 254 тренеров, атлетов и функционеров из России и других стран.