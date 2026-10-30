Авербух с иронией отреагировал на внесение в список целей разведки Украины

Авербух с иронией отреагировал на внесение в базу украинского ГУР

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Я всегда работал и работаю на нашу страну. Единственное, мне кажется непрофессиональным со стороны ГУР или того, кто пишет это, утверждение, что я в том числе отстранен из-за посещения Крыма», – заявил Авербух РИА «Новости».

Фигурист подчеркнул, что находится в Крыму не в качестве туриста, а строит ледовые центры для детей.

Ранее Авербуха и еще восемь российских спортсменов внесли в базу ГУР Украины, которая имеет подзаголовок «Мы идентифицируем цели». Причиной стала поддержка президента России, критика недопуска российских спортсменов на соревнования, визиты в Крым и организация ледового шоу для семей участников спецоперации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Главное управление разведки министерства обороны Украины внесло двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и еще восемь фигуристов в санкционную базу.

В четверг пять киберспортсменов из России и один из Казахстана были включены в базу War and sanctions украинской разведки.

В среду ведомство добавило в базу данных 254 тренеров, атлетов и функционеров из России и других стран.