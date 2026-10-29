ГУР Украины внесло киберспортсменов из России и Казахстана в список «целей»

Tекст: Антон Антонов

Авторы портала призывают отстранять спортсменов, попавших в список, от соревнований и исключать из федераций, передает РИА «Новости».

Из представителей киберспорта в базу добавлены пять спортсменов из России, один из Казахстана и шесть спортивных функционеров.

В частности, в список внесен один из первых российских киберспортсменов, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Киев в январе ввел санкции против федерации и лично Смита, который заявил, что считает их знаком качества работы организации.

Российский игрок в Dota 2 Иван Москаленко, выступающий за команду 1w Team, попал в список за то, что во время одной из игр нарисовал на игровом поле букву Z. Казахстанский киберспортсмен Адлет Сатыбалдин, играющий в StarCraft II за команду 3D!Clan, оказался в базе за открытую поддержку спецоперации на Украине и благодарность президенту России Владимиру Путину за помощь Казахстану во время массовых беспорядков в январе 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Главное управление разведки министерства обороны Украины включило 254 тренеров, атлетов и функционеров из России и других стран в базу данных War and sanctions.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и еще четверо российских хоккеистов попали в эту базу.