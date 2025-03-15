После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».37 комментариев
La Repubblica: Дороги Курской области стали кладбищем для техники ВСУ
Наступление ВСУ в Курской области, задуманное как платформа для обмена территориями, обернулось для Киева военной ошибкой, что привело к значительным потерям в технике и личном составе, пишет военный обозреватель газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео.
Наступление вооруженных сил Украины в Курской области России стало серьезной военной ошибкой и неосторожным политическим шагом, передает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica. Военный обозреватель Джанлука Ди Фео отмечает, что данный маневр не принес Киеву ожидаемых результатов и теперь угрожает вернуться к нему «бумерангом».
По словам обозревателя, операции в Курской области, в частности вокруг Суджи, освобожденной 13 марта, обернулись значительными потерями. Дороги стали «кладбищем подорванных боевых машин». Этот маневр оказался ошибочным, поскольку поглотил человеческие ресурсы и военную технику, которую Киеву будет сложно восполнить.
Ди Фео указывает, что единственный временный эффект от операции заключался в поднятии боевого духа украинцев, которые надеялись на положительный исход. Однако надежды на успех разбились после избрания Дональда Трампа президентом США, что изменило политический контекст.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР. Российские войска освободили Гончаровку западнее Суджи. Сообщалось, что ВСУ лишились путей отступления из Курской области.