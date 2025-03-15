Tекст: Дмитрий Зубарев

Наступление вооруженных сил Украины в Курской области России стало серьезной военной ошибкой и неосторожным политическим шагом, передает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica. Военный обозреватель Джанлука Ди Фео отмечает, что данный маневр не принес Киеву ожидаемых результатов и теперь угрожает вернуться к нему «бумерангом».

По словам обозревателя, операции в Курской области, в частности вокруг Суджи, освобожденной 13 марта, обернулись значительными потерями. Дороги стали «кладбищем подорванных боевых машин». Этот маневр оказался ошибочным, поскольку поглотил человеческие ресурсы и военную технику, которую Киеву будет сложно восполнить.

Ди Фео указывает, что единственный временный эффект от операции заключался в поднятии боевого духа украинцев, которые надеялись на положительный исход. Однако надежды на успех разбились после избрания Дональда Трампа президентом США, что изменило политический контекст.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР. Российские войска освободили Гончаровку западнее Суджи. Сообщалось, что ВСУ лишились путей отступления из Курской области.