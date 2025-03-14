Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала ведомства, кроме того, было нанесено поражение войскам противника, в том числе механизированным и десантно-штурмовым бригадам, а также штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и других.

Кроме того, силы оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в различных населенных пунктах, включая Александрия и Басовка в Сумской области. В результате этих действий украинские войска потеряли более 260 военнослужащих, пять бронетранспортеров, две бронированные машины и другие единицы техники.

В течение дня было уничтожено четыре артиллерийских орудия, два миномета и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен.

С начала боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли более 67 тыс. 410 военнослужащих, значительное количество танков, бронетранспортеров и других единиц военной техники, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня как отечественного, так и иностранного производства.

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