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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    9 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    34 комментария
    14 марта 2025, 12:30 • Новости дня

    Российские войска освободили Гончаровку западнее Суджи

    Российские войска освободили Гончаровку западнее Суджи
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Гончаровка Суджанского района Курской области, расположенный в 1 км к западу от районного центра – города Суджа, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, кроме того, было нанесено поражение войскам противника, в том числе механизированным и десантно-штурмовым бригадам, а также штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и других.

    Кроме того, силы оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в различных населенных пунктах, включая Александрия и Басовка в Сумской области. В результате этих действий украинские войска потеряли более 260 военнослужащих, пять бронетранспортеров, две бронированные машины и другие единицы техники.

    В течение дня было уничтожено четыре артиллерийских орудия, два миномета и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен.

    С начала боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли более 67 тыс. 410 военнослужащих, значительное количество танков, бронетранспортеров и других единиц военной техники, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня как отечественного, так и иностранного производства.

    Ранее Минобороны показало видео из освобожденной Суджи.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об успешном освобождении Суджи, Мелового и Подола в Курской области, подчеркнув выполнение Россией поставленных целей.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, освободившим Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области.

    13 марта 2025, 21:50 • Новости дня
    Киев озвучил США свои «красные линии» по мирному соглашению
    Киев озвучил США свои «красные линии» по мирному соглашению
    @ Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Джидде Украина представила США свои «красные линии» по мирному соглашению, включая непреклонность в вопросе вступления в НАТО, пишут СМИ.

    На встрече в Джидде между Украиной и Соединенными Штатами украинская делегация озвучила свои ключевые позиции относительно потенциального мирного соглашения, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинское издание «Европейская правда». Основной акцент был сделан на том, что вопрос вступления в НАТО не может быть снят с повестки дня.

    Источники издания отметили, что встреча не предполагала согласования окончательной позиции по мирному соглашению, однако украинская сторона подробно ознакомила американских партнеров с так называемыми «красными линиями». «Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины он не может быть снят с повестки дня», – приводит издание слова источника.

    Украина также заявила, что  не приемлет никаких ограничений численности своей армии и отвергает любые запреты на участие в международных организациях, таких как ЕС и НАТО. Кроме того, источник сообщил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что Россия «не должна иметь право вето по вопросу вступления Украины в эти организации».

    В своем Telegram-канале Ермак также заявил, что Украина не допустит замороженного конфликта. Он подчеркнул, что Украина не рассматривает возможность повторения формата «Минска-3» и стремится к урегулированию конфликта, при котором Европа будет активно вовлечена в мирный процесс. По его словам, США поддерживают такую позицию.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласны, что в контексте урегулирования ситуации на Украине не может идти речь о вступлении Киева в НАТО.

    Коментарии (43)
    13 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин о перемирии: Мы за, но есть нюансы

    Путин указал на неясные нюансы условий прекращения боевых действий

    Путин о перемирии: Мы за, но есть нюансы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

    «Мы согласны с предложением прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», – сказал российский лидер, передает ТАСС.



    Путин также прокомментировал готовность Украины к прекращению боевых действий. «Убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас только что было сказано, на земле», – сказал президент. А она, отметил президент, стремительно меняется в пользу РФ. 

    По его словам, если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование ВСУ в Курской области, то выйти из окружения оставшиеся там украинские войска не смогут. «Будет только два способа – сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток», – сказал глава государства.

    Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации, отметил глава государства. В связи с этим Путин выступил за идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы.

    «Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить, после того как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?» – сказал глава государства.

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    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    13 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин поблагодарил бойцов за освобождение Суджи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, освободившим Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области.

    Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко выразил благодарность российским бойцам за успешное освобождение города Суджа и прилегающих населенных пунктов в Курской области, сообщает Telegram-канал Кремля. Президент подчеркнул, что ситуация на земле меняется стремительно, и отметил, что командующий группировкой «Север» накануне доложил ему о планах взять Суджу уже на следующий день, что в итоге и произошло.

    Путин отметил, что действия российских Вооруженных сил были успешными не только в Судже, но и в других прилегающих населенных пунктах, которые были взяты под контроль. «Мы сейчас забираем один за одним все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию», – заявил президент.

    Глава государства подчеркнул, что в зависимости от дальнейшего развития событий на земле будут приниматься решения о последующих шагах по прекращению конфликта и достижению приемлемых для всех сторон договоренностей.

    Напомним, накануне Путин посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России. Он заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

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    13 марта 2025, 17:18 • Новости дня
    Лавров заявил о лжи Киева в вопросе перемирий

    Лавров: Киев врал о перемирии на Украине с 2014 года

    Лавров заявил о лжи Киева в вопросе перемирий
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев и его европейских партнеров в многократных обманах о перемирии на Украине с 2014 года, подчеркнув, что Минские и другие договоренности не были выполнены.

    Лавров сообщил в интервью RT, размещенном в Telegram-канале, что с 2014 года перемирия на Украине объявлялись неоднократно, однако каждый раз они сопровождались обманом со стороны Киева при поддержке европейских стран. По словам главы МИД, это касалось Минских соглашений и договоренностей, разрушенных после событий 2014 года, а также иных договоренностей, например, в Стамбуле, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что все достигнутые с Украиной договоренности о перемирии не выполнялись, что вызывало недовольство российской стороны. Он указал на значительную роль европейских стран в поддержке Киева и его действий, связанных с нарушением этих соглашений.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия не попадется на уловку США с временным перемирием на Украине, учитывая прошлые обманы.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин выразит официальное мнение России относительно временного перемирия на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не будет принимать решений о предложенном перемирии до получения информации от США.

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    14 марта 2025, 10:32 • Новости дня
    Страны G7 намерены призвать Россию «безоговорочно» согласиться на перемирие с Украиной
    Страны G7 намерены призвать Россию «безоговорочно» согласиться на перемирие с Украиной
    @ Kira Hofmann/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проект коммюнике G7 не содержит упоминаний о новых санкциях против России, но подчеркивает необходимость мирных усилий и призывает Россию безоговорочно согласиться на перемирие на Украине, пишет Reuters.

    По информации источников  Reuters, в проекте коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел стран G7, проходящей в канадской провинции Квебек, отсутствуют упоминания о возможности введения новых санкций против России, передает ТАСС. Документ, согласно источникам агентства, приветствует мирные инициативы США и содержит призыв к России безоговорочно согласиться на 30-дневное перемирие на Украине.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью агентству подчеркнула важность единства среди стран Группы семи, отметив: «Если нам не удастся согласовать текст коммюнике, это покажет разногласия. Это не в интересах ни одной из стран Группы семи».

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. По его словам, Москва исходит  из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса.

    Президент США Дональд Трамп назвал «многообещающими» слова Путина о возможности прекращения огня на Украине.

    Напомним, США решили избавиться от враждебной риторики к России на встрече G7.

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    14 марта 2025, 10:09 • Новости дня
    Советник Трампа отметил изменение в поведении властей Украины
    Советник Трампа отметил изменение в поведении властей Украины
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США Майк Уолтц выразил осторожный оптимизм по поводу урегулирования конфликта между Россией и Украиной в интервью Fox News. По его словам, в поведении украинской стороны со встречи Зеленского с Трампом в Белом доме произошли изменения.

    Уолтц подчеркнул, что президент США является ключевой фигурой в переговорах, добавив, что объявлять о ходе переговоров по национальному телевидению он не намерен, передает «Интерфакс».

    Он также отметил изменение в поведении украинской стороны во время встреч президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером и на переговорах в Саудовской Аравии. Советник подчеркнул, что обе стороны должны будут идти на компромиссы, несмотря на свои требования.

    В интервью Уолтц также сообщил, что с Россией и Украиной обсуждаются различные варианты урегулирования, включая возможное размещение европейских войск и вопросы территорий. «Мы обсуждаем все эти вопросы с обеими сторонами. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами, с русскими. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами из Украины, и мы подталкиваем обе стороны к сотрудничеству с президентом Трампом, главным посредником, который полон решимости положить конец этой войне», – сказал он.

    Уолтц также рассказал, что общался со спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом, который недавно посетил Москву. По словам советника, Уиткофф привез оценки, которые помогут президенту Трампу принять решение о дальнейших действиях.

    Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом. Ушаков изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того.

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    14 марта 2025, 01:23 • Новости дня
    США намерены поставить Украине бомбы GLSDB

    США намерены поставить Украине бомбы GLSDB дальнего действия

    США намерены поставить Украине бомбы GLSDB
    @ Saab/YouTube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон планирует продолжить поставки киевскому режиму бомб дальнего действия, также известных как наземные бомбы малого диаметра (GLSDB), сообщили источники Reuters.

    Запасы GLSDB пополнились в Европе, последний раз эти бомбы использовались несколько месяцев назад, сообщили источники Reuters, передает РИА «Новости».

    Эти боеприпасы поступят на фоне сообщений, что запасы ATACMS, обладающих схожей дальностью, исчерпаны на Украине.

    В мае 2024 года сообщалось, что эффективность GLSDB значительно снизилась из-за российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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    13 марта 2025, 23:05 • Новости дня
    Экс-игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров оправдал удары ВСУ по жителям Белгорода

    Экс-игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров заявил, что не испытывает сочувствия к жителям Белгородской области

    Экс-игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров оправдал удары ВСУ по жителям Белгорода
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что считает оправданными удары ВСУ по Белгороду и не испытывает сочувствия к пострадавшим жителям, включая детей.

    В интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) бывший знаток интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что считает оправданными жертвы среди мирных жителей Белгородской области из-за ударов Вооруженных сил Украины, передает «Лента.ру».

    Аскеров отметил, что не испытывает сочувствия к пострадавшим жителям, включая детей, пострадавших от ракетных ударов. Он подчеркнул, что, по его мнению, вина за это лежит на родителях, которые, как он считает, на протяжении долгого времени поддерживают жизнь в России.

    В интервью Аскеров также заявил, что «не может испытывать эмпатию к детям, провожающим российских военных на фронт», и подчеркнул, что для него дети Киева не отличаются от детей Белгорода. Заявления Аскерова вызвали критику в комментариях к видео Дудя, где пользователи назвали его высказывания жестокими и глупыми, отмечая, что «знания и ум не всегда синонимы».

    Ранее Аскеров был объявлен в розыск Министерством внутренних дел России по уголовной статье. Аскеров накопил долг в 130 тыс. рублей из-за трех штрафов, наложенных Савеловским районным судом за нарушения применения статуса иноагента.

    В январе Ровшана Аскерова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По информации СМИ, Аскеров уехал из России, а в мае 2022 года Басманный суд заочно арестовал его.

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    14 марта 2025, 08:19 • Новости дня
    Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву
    Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силами ПВО Минобороны России успешно отражена атака четырех беспилотников, направлявшихся на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    Обломки дронов упали на землю, на месте уже работают специалисты экстренных служб, сообщил Собянин в Telegram-канале.

    Во вторник российская ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников. В результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье погибли три человека.

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    13 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

    По его словам, российские силы контролируют ситуацию в регионе, что делает невозможным выход украинских войск из окружения.

    «Там (в Курской области) ситуация полностью под нашим контролем, и группировка (ВСУ), которая вторглась на нашу территорию, полностью в изоляции», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Накануне Путин посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об успешном освобождении Суджи, Мелового и Подола в Курской области, подчеркнув выполнение Россией поставленных целей.

    Коментарии (2)
    13 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Трамп сообщил о переговорах с Киевом по территориальным уступкам Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта, а также другие аспекты окончательной договоренности, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США заявил, что обсуждения касаются вопросов территориальных потерь и сохранений Украины в рамках урегулирования конфликта. Эти комментарии он сделал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что США не работают «во тьме» и активно взаимодействуют с Украиной по поводу деталей окончательного соглашения. Такие консультации, по словам американского президента, включают и другие элементы финальной договоренности.

    Госсекретарь США Марко Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.

    В Кремле заявили, что Крым, Севастополь, Херсонская, Запорожская области, а также ДНР и ЛНР являются российскими регионами согласно Конституции России.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.

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    13 марта 2025, 19:38 • Новости дня
    Путин: ВСУ могут использовать 30-дневное перемирие для перевооружения и мобилизации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может воспользоваться временным перемирием, чтобы получить больше оружия и провести принудительную мобилизацию, заявил президент России Владимир Путин.

    «Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие?» – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что мобилизованные на Украине успеют за 30 дней пройти подготовку.

    Вместе с тем глава российского государства высказался в пользу прекращения боевых действий, если они приведут к долгосрочному миру и устранению причин текущего кризиса.

    До этого помощник Путина Юрий Ушаков пояснял, что предложенное 30-дневное перемирие в конфликте на Украине не имеет пользы для России.

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    13 марта 2025, 20:05 • Новости дня
    Послы ФРГ и Дании посетили МИД России для рабочих контактов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В четверг послы Германии и Дании посетили Министерство иностранных дел России для проведения рабочих контактов, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    «Это рабочие контакты», – заявили в Министерстве иностранных дел России в ответ на вопрос о визитах послов на Смоленскую площадь, передает РИА «Новости».

    В марте прошлого года посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа вызвали в российский МИД в связи с публикацией содержания разговора офицеров немецкого бундесвера об уничтожении Крымского моста.

    Коментарии (0)
    13 марта 2025, 16:54 • Новости дня
    Песков рассказал о значении появления Путина в военной форме

    Песков: Появление Путина в форме сигнализировало о решимости завершить операцию в Курской области

    Песков рассказал о значении появления Путина в военной форме
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что появление Владимира Путина в военной форме символизирует намерение завершить операцию по освобождению Курской области в ближайшее время.

    Об этом представитель Кремля заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

    «Сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию по освобождению на отдельном участке в Курской области», – сказал он.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, где появился в штабе группировки в военной форме.

    Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал, что появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы.

    Коментарии (7)
    14 марта 2025, 00:24 • Новости дня
    Украина получила 1,7 млрд долларов от Канады с доходов от российских активов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оттава передала киевскому режиму порядка 1,7 млрд долларов, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

    Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (порядка 1,7 млрд долларов США), сказал Шмыгаль, передает РИА «Новости».

    Эти средства обеспечены доходами от замороженных активов России, они пойдут для покрытия государственного бюджета, указал премьер.

    По словам Шмыгаля, это первый транш, общий объем составляет 5 млрд канадских долларов.

    Ранее киевский режим получил от британских властей почти 1 млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных активов Российской Федерации.

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    • Как ослабить Трампа. План Европы

      Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

    • США сломали Зеленского. Что дальше?

      По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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