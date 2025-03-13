Захарова: Освобождение Суджи показывает, что Россия реализует поставленные цели

Tекст: Дарья Григоренко

На брифинге Захарова подчеркнула выполнение Россией своих целей в Курской области. Захарова отметила, что освобождение населенных пунктов Суджа, Меловой и Подол, ранее захваченных украинскими военными, демонстрирует приверженность страны заявленным задачам.

«Вот это хороший ответ на многие вопросы. Мы делаем то, что было заявлено в качестве наших целей и задач. Наша страна реализует их», – сказала дипломат, передает ТАСС.

Также Захарова обратила внимание на заявления президента РФ Владимира Путина во время его визита в Курскую область. Она подчеркнула, что слова и тезисы, озвученные президентом, являются основой, на которую ориентируются россияне. «Этими словами, этими тезисами живет наш народ. Вот что мы учитываем, вот что мы ждем, вот к чему мы все стремимся», – добавила Захарова.

Напомним, в четверг ВС России освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области. Позже Минобороны показало видео из освобожденной Суджи.