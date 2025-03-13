Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.4 комментария
Захарова: Освобождение Суджи показывает, что Россия реализует поставленные цели
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об успешном освобождении Суджи, Мелового и Подола в Курской области, подчеркнув выполнение Россией поставленных целей.
На брифинге Захарова подчеркнула выполнение Россией своих целей в Курской области. Захарова отметила, что освобождение населенных пунктов Суджа, Меловой и Подол, ранее захваченных украинскими военными, демонстрирует приверженность страны заявленным задачам.
«Вот это хороший ответ на многие вопросы. Мы делаем то, что было заявлено в качестве наших целей и задач. Наша страна реализует их», – сказала дипломат, передает ТАСС.
Также Захарова обратила внимание на заявления президента РФ Владимира Путина во время его визита в Курскую область. Она подчеркнула, что слова и тезисы, озвученные президентом, являются основой, на которую ориентируются россияне. «Этими словами, этими тезисами живет наш народ. Вот что мы учитываем, вот что мы ждем, вот к чему мы все стремимся», – добавила Захарова.
Напомним, в четверг ВС России освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области. Позже Минобороны показало видео из освобожденной Суджи.