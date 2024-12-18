Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Генштаб: ВСУ с начала спецоперации потеряли около миллиона человек
Герасимов: С начала СВО потери ВСУ составили около миллиона человек
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о потерях ВСУ, которые составили около миллиона человек убитыми и ранеными.
Он также отметил значительные потери в технике, включая около 20 тыс. танков и бронемашин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии и более 1500 пусковых установок систем залпового огня, передает ТАСС.
Выступая на брифинге для военных атташе иностранных государств, Герасимов подчеркнул, что российские войска владеют инициативой и проводят наступление по всему фронту, несмотря на колоссальную помощь, оказываемую Украине со стороны Запада.
«Инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках», – заявил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности достижения целей специальной военной операции и выразил уверенность в успехе российских военных, а также назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине.