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ФСБ: Бомбу для теракта против офицера замаскировали под огнетушитель
Бомба, с помощью которой в 2024 году СБУ совершила теракт против офицера Черноморского флота, была замаскирована под огнетушитель, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
Бомба, с помощью которой Служба безопасности Украины организовала теракт против офицера Черноморского флота, была замаскирована под огнетушитель, передает РИА «Новости». Видеоролик с соответствующей информацией опубликовала ФСБ.
«Гражданка Российской Федерации инициативно вышла на специальную службу Украины... по заданию сотрудника СБУ с целью закладки тайника - огнетушитель, в котором было помещено самодельное взрывное устройство», – сообщил сотрудник спецслужбы. По его словам, женщина по заданию украинских спецслужб спрятала огнетушитель в тайник в Крыму.
Позже этот огнетушитель забрал другой человек. Взрывное устройство было использовано для диверсионно-террористического акта, в результате которого погиб военный. Напомним, 13 ноября 2024 года в Севастополе при взрыве автомобиля погиб капитан I ранга Валерий Транковский. По данным СК РФ, мощность бомбы составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. За организацию преступления отвечал замглавы СБУ Александр Поклад.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года силовики задержали двоих причастных к убийству офицера Валерия Транковского россиян.
Исполнитель теракта дал подробные признательные показания на видео.
В июле текущего года спецслужбы предотвратили новую серию покушений на высокопоставленных военнослужащих.