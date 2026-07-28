Течением горной реки Псезуапсе в Сочи унесло двоих мужчин

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент случился накануне днем в Сочи, передает ТАСС. Двое мужчин решили перейти вброд горную реку Псезуапсе, однако сильное течение унесло их прямо в Черное море.

«27 июля при переходе вброд горной реки Псезуапсе течением и волной смыло в море двух человек. Спасатели обнаружили утонувшего туриста в акватории Черного моря, эвакуировав его на берег, спасатели проводили реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи. К сожалению, врачи констатировали смерть мужчины», – сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Судьба второго туриста остается неизвестной. Утром 28 июля спасатели Лазаревского подразделения вышли на катере в море для продолжения поисковой операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне житель Ростовской области утонул в Черном море на диком пляже в Сочи во время сильного шторма.

В начале июля спасатели обнаружили в реке Иркут тела унесенных течением мужчины и ребенка.

В Томске водолазы нашли тело унесенного потоком реки Томь шестнадцатилетнего подростка.