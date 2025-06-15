  • Новость часаИран начал новую ракетную атаку на Израиль
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    Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой
    Военный аналитик оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля
    Военный эксперт заявил о вынужденном приеме Украиной тел своих погибших
    Зюганов не согласился со словами Степашина о присоединении Западной Украины
    Путин в разговоре с Трампом осудил операцию Израиля против Ирана
    В иранском Бушере заметили столб дыма у строящейся с участием России АЭС
    Путин подтвердил готовность продолжить переговоры с Киевом
    США начали перебрасывать средства ПВО с Украины на Ближний Восток
    Появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    38 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    35 комментариев
    15 июня 2025, 02:44 • Новости дня

    В России подготовили изменения в закон для новой модели высшего образования

    Tекст: Антон Антонов

    В России разработан проект изменений закона для внедрения новой модели высшего образования, сообщил глава Минобрнауки страны Валерий Фальков.

    «Готов проект соответствующих изменений в федеральный закон», – приводит слова Фалькова РИА «Новости».

    По его словам, новая модель поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и положительно воспринимается обществом. Совершенствование национальной системы высшего образования проводится в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

    В мае 2023 года начался пилотный проект, в который вошли шесть ведущих российских университетов. В рамках проекта студенты получают как базовое, так и специализированное высшее образование. Также аспирантура выделена в самостоятельный вид профессионального образования для подготовки научных и педагогических кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале сообщалось, что Минобрнауки подготовило изменения в закон для перехода на новую модель высшего образования. Фальков заявил, что Россия полностью перейдет на обновленную систему не раньше 2026 года.

    14 июня 2025, 16:18 • Новости дня
    Появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35

    В Сети появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35

    Появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете распространились кадры, на которых, предположительно, катапультируется летчица из израильского F-35, сбитого системой ПВО Ирана.

    В Сети опубликованы кадры, на которых, якобы зафиксирован момент после катапультирования летчицы из сбитого Ираном израильского истребителя F-35. Видео снято очевидцем, на нем заметна летчица с раскрытым парашютом, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал военного блогера Бориса Рожина.

    В начале видеозаписи отчетливо слышны тревожные сирены.

    Ранее иранские средства ПВО поразили несколько израильских самолетов, а одна из женщин-пилотов попала в плен.

    Агентство Mehr опубликовало первые фото истребителя F-35 ВВС Израиля, который сбили иранские расчеты ПВО.

    Израиль атаковал военные и ядерные объекты на территории Ирана и провел спецоперации против руководства страны. Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.

    Комментарии (22)
    14 июня 2025, 07:59 • Новости дня
    Ученые раскрыли необычный трюк с ногой для быстрого засыпания
    Ученые раскрыли необычный трюк с ногой для быстрого засыпания
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В соцсети завирусился пост об исследовании ученых 2023 года, которые рекомендуют для быстрого засыпания проделывать необычный трюк с одной ногой – высовывать ее из-под одеяла.

    Вирусный пост в аккаунте biohackyourselfmedia соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) рекомендует засыпать, выставив одну ногу из-под одеяла.

    Исследование 2023 года в журнале Journal of Physiological Anthropology подтвердило, что сон действительно наступает скорее, если вытянуть одну ногу из-под одеяла, пишет Daily Mail.

    Причина, по которой этот необычный трюк работает, заключается в том, что снижение температуры тела – один из ключевых сигналов организму, что пора засыпать.

    Когда температура тела падает, в мозг отправляется сигнал, запускающий выработку мелатонина – вещества, которое облегчает организму засыпание и регулирует циркадный ритм.

    Поскольку на ступнях есть кровеносные сосуды для быстрого отвода тепла, оставляя одну ногу без тепла одеяла мы снижаем температуру тела, а это повысит уровень мелатонина и сократит время, необходимое для засыпания, а также улучшит общее качество сна.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско в ходе исследования обнаружили генетическую мутацию, позволяющую некоторым людям обходиться всего тремя часами сна без ухудшения самочувствия.

    Комментарии (20)
    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили - и не случайно.

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    14 июня 2025, 13:05 • Новости дня
    Военный аналитик оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля

    Военный аналитик Коротченко оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля

    Военный аналитик оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Иран ответил масштабным ударом по территории Израиля, но у страны есть возможности для более жестких атак, в том числе по базам США на Ближнем Востоке, развитие событий зависит от ответных действий Израиля, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Игорь Коротченко. В ночь на субботу Иран нанес первые ответные ракетные удары по Израилю после атаки ЦАХАЛ на ядерную инфраструктуру страны, ее военное руководство и ученых-ядерщиков.

    «Ответ Ирана был масштабным в отличие от прежних вариантов реагирования на израильские атаки. Его жесткость обуславливалась тем, что Израиль атаковал ядерные объекты Ирана и уничтожил с достаточной степенью эффективности высшее руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ключевых ученых-ядерщиков», – считает Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

    «На шкале эскалации еще есть возможности для более масштабных атак Ирана, но они пока не реализованы, так как Тегеран не хотел бы создавать условия, при которых Израиль нанес бы удары по нефтяной инфраструктуре страны, – продолжил собеседник. – Одновременно в Иране прозвучали профилактические угрозы в адрес США о том, что если американцы подключатся к ударам Израиля, то Иран будет готов атаковать американские базы в регионе».

    При этом он особо отметил, что ни одна ПВО не способна осуществлять стопроцентный перехват, когда происходит несколько волн ракетных пусков с одновременной атакой дронов для перегрузки оборонных систем противника. «В основном возможности Израиля связывались с системой «Железный купол», предназначенной для отражения и перехвата массированных ракетных обстрелов территории Израиля со стороны различного рода палестинских группировок, которые зачастую используют самодельные неуправляемые ракеты «Кассам».

    Однако в ходе атаки Ирана Израиль столкнулся с баллистическими ракетами разных модификаций, средней и малой дальности: «Понятно, что «Железный купол» в принципе не способен перехватывать такие ракеты, поэтому этим занимались системы THAAD, закупленные у США, национальные противоракетные системы Израиля и американские ЗРК Patriot PAC 3. В ходе атаки было зафиксировано, как минимум, несколько десятков попаданий по различного рода военным объектам Израиля. Но окончательно оценить эффективность удара можно будет по спутниковым снимкам, либо по утечкам в СМИ».

    Собеседник особо отметил, что целями Ирана в основном становились военные объекты Израиля, именно этим объясняется малое количество жертв в результате атаки. Более того, у Израиля есть возможности заранее отслеживать пуски и предупреждать население об укрытии в бомбоубежищах.

    По словам Коротченко, сейчас наступила фаза ожидания встречных действий Израиля: «Очевидно, что в Тель-Авиве внимательным образом будут анализировать как свои возможности, так и возможности Ирана на пути дальнейшей эскалации. Поэтому ключевой вопрос – будет ли осуществлен израильский удар, будь то при поддержке западных стран, либо самостоятельный, по нефтяной инфраструктуре Ирана».

    В случае дальнейших атак Израиля Тегеран будет отвечать аналогичными ударами и может перекрыть Ормузский пролив, чтобы парализовать судоходство и проход танкеров. «Это уже будет событие мирового масштаба, которое затронет всех ключевых игроков с учетом того, что экспорт нефти через Ормузский пролив имеет ключевое значение», – подчеркнул спикер.

    В ночь на пятницу Иран осуществил массированный удар по военным объектам и авиабазам Израиля в ответ на авиаудары по Тегерану. Операция получила название «Правдивое обещание 3», первые две операции были произведены в октябре и апреле прошлого года, но носили куда менее масштабный характер. Всего было четыре волны ракетных атак. Попадания зафиксированы в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах. По  предварительным данным, число пострадавших превысило 60 человек, а одна женщина скончалась.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, первым атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    В субботу в Тель-Авиве заявили о расширении ударов по ядерным объектам Ирана. Как уточнили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удары также наносятся по пусковым установкам баллистических ракет, военным базам и стратегической инфраструктуре.

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    14 июня 2025, 10:00 • Новости дня
    В Иране задержали автомобили с дронами-камикадзе разведки «Моссад»

    В Иране задержали автомобили с израильскими дронами-камикадзе разведки «Моссад»

    В Иране задержали автомобили с дронами-камикадзе разведки «Моссад»
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Автомобили, перевозившие израильские беспилотные летательные аппараты, были задержаны в Иране, сообщает агентство Nour News.

    В Тегеране сообщили о задержании автомобилей, в которых перевозились израильские беспилотники, предназначенные для проведения диверсионных операций, передает РИА «Новости».

    По сведениям иранских спецслужб, задержанные транспортные средства принадлежали лицам, связанным с разведывательным ведомством «Моссад».

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

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    14 июня 2025, 11:35 • Новости дня
    Зюганов не согласился со словами Степашина о присоединении Западной Украины
    Зюганов не согласился со словами Степашина о присоединении Западной Украины
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил несогласие с мнением бывшего премьер-министра Сергея Степашина о том, что присоединение перед Великой Отечественной войной Западной Украины и Бессарабии к СССР было ошибкой.

    Геннадий Зюганов прокомментировал слова Сергея Степашина, который назвал ошибкой присоединение Западной Украины и Бессарабии к СССР перед Великой Отечественной войной, передает ТАСС.

    Лидер КПРФ заявил, что, если бы не отодвинули на 200-250 км, победа в войне была бы невозможна. По его словам, расширение границ позволило предотвратить скорое наступление фашистов на стратегически важные регионы страны.

    Зюганов также отметил, что если бы враг смог раньше занять Сталинград, то был бы отрезан юг страны, что поставило бы под угрозу поставки горючего из Баку, откуда снабжались моторы советских танков, самолетов и машин.

    Он добавил, что это касалось не только Западной Украины и Бессарабии, но и Прибалтики, где расстояние от эстонской границы до Ленинграда составляло 160 км и фашисты могли бы оказаться там очень быстро.

    Ранее Сергей Степашин заявил, что включение в СССР Западной Украины и Бессарабии было ошибкой. Он также считает, что Польша по-другому относилась бы к России, если бы получила Западную Украину и Львов.

    Степашин напомнил, что Украина одной из первых начала выходить из состава СССР после событий, связанных с ГКЧП.

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    14 июня 2025, 06:30 • Новости дня
    Командующий Тель-Авивским округом заявил о масштабных разрушениях

    Командир Тель-Авивским округом назвал масштабными разрушения от ударов Ирана

    Командующий Тель-Авивским округом заявил о масштабных разрушениях
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Командующий Тель-Авивским округом доложил о стараниях тыла и полиции свести к минимуму ущерб гражданскому населению от иранских ударов, однако разрушения масштабные.

    «Здание позади меня было почти полностью разрушено, но благодаря тому, что гражданские лица следовали указаниям, раненых относительно немного, все они незначительные, учитывая масштабные разрушения», приводит его слова Telegram-канал ЦАХАЛ.

    Командир округа отметил, что конфликт «может продолжаться довольно долго», поэтому важно действовать по инструкции. Победа на передовой невозможна без сильного тыла, который следует указаниям, подчеркнул он.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, непрерывные иранские обстрелы ночью привели к двум погибшим на израильской стороне, сообщил портал Ynet.

    Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

    Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Дональда Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.

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    14 июня 2025, 04:04 • Новости дня
    Аналитик Берлетик раскрыл, что под видом переговоров с Ираном скрывал Трамп

    Берлетик: Переговоры с Ираном были прикрытием американо-израильского удара

    Аналитик Берлетик раскрыл, что под видом переговоров с Ираном скрывал Трамп
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Геополитический аналитик, бывший морпех США Брайан Берлетик заявил, что так называемые переговоры с Ираном по ядерной программе, были прикрытием для того удара, который совершил Израиль в ночь на 13 июня.

    «Как и предупреждалось, «переговоры» Трампа с Ираном были прикрытием для крупного американо-израильского удара», – написал он в посте соцсети Х.

    Берлетик считает, что мир должен прекратить с США такие «переговоры» и дать Вашингтону понять, что любая атака со стороны сателлитов США будет истолкована как атака самих США.

    «Настало время тем, кто защищает Трампа, проснуться, высказаться и отказать ему», – призвал аналитик.

    По его мнению, подобные игры – это не то, за что голосовали американцы.

    «Россия и Китай – на очереди. Он не остановится на Иране, цель удара по Ирану –  создать условия для дальнейшего окружения и сдерживания России и Китая», – предупредил Берлетик.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп ответил на несколько вопросов телеведущей CNN Даны Бэш, один из которых заставил его мрачно пошутить в стиле дона Корлеоне, отметив, что все, кто когда-то был против его предложения, теперь мертвы.

    Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.

    Комментарии (13)
    14 июня 2025, 07:37 • Новости дня
    Приятель принца Уильяма миллиардер Санджай Капур проглотил пчелу и умер

    Миллиардер Санджай Капур во время игры в поло скоропостижно умер из-за пчелы

    Приятель принца Уильяма миллиардер Санджай Капур проглотил пчелу и умер
    @ The India Today Group/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Известный индийский миллиардер и председатель правления мирового производителя автомобильных запчастей Sona Comstar Санджай Капур скоропостижно скончался во время игры в поло после того, как пчела случайно попала ему в рот.

    Приятель британского принца Уильяма по игре в поло Санджай Капур, известный индийский миллиардер и председатель правления мирового производителя автомобильных запчастей Sona Comstar, упал в обморок во время матча в Великобритании и скоропостижно умер, пишет Mirror.

    Как оказалось, 53-летниц Капур проглотил пчелу во время игры, что вызвало сердечный приступ со смертельным исходом. Играя в поло Капур проглотил пчелу, которая ужалила его. Это могло спровоцировать анафилактический шок и присти к остановке сердца.

    Медики говорят, что внутренние укусы могут быть смертельными, особенно если у человека не диагностирована аллергия. Укус в горло или дыхательные пути может вызвать отек, закупорку дыхательных путей, внезапное падение кровяного давления и остановку сердца.

    Точная причина смерти Капура выясняется, но, по предварительным данным, ее могла вызвать сильная аллергическая реакция, которая привела к остановке сердца. Трагический инцидент шокировал как британских любителей поло, так и в высшее общество Индии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Турции причиной гибели шести человек стали клещи. Кроме того, ученые предупредили европейцев о нашествии пожирающего провода и стоящего огромные колонии супермуравья.


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    14 июня 2025, 08:18 • Новости дня
    Опубликовано фото сбитого Ираном истребителя F-35 Израиля
    Опубликовано фото сбитого Ираном истребителя F-35 Израиля
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Агентство Mehr опубликовало первые фотографии истребителя F-35 ВВС Израиля, который был сбит иранскими средствами противовоздушной обороны.

    На предоставленном снимке виден лежащий на земле горящий самолет, вокруг которого разбросаны части его конструкции, передает «Российская газета».

    Согласно публикации, фото фиксирует последствия атаки, в результате которой израильский военный самолет оказался полностью уничтожен. Издание отмечает, что самолет был сбит в ходе недавнего обострения ситуации в регионе.

    Местоположение падения истребителя не уточняется. Данных о судьбе пилота не приводится.

    Накануне два израильских истребителя F-35 были сбиты силами ПВО иранской армии наряду с другими самолетами. Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание». Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану. Агентство Tasnim добавило, что в плен была взята женщина-пилот одного из самолетов.

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    14 июня 2025, 11:21 • Новости дня
    Росатом выбрали лидером консорциума по строительству АЭС Казахстана

    Tекст: Вера Басилая

    Лидером консорциума для строительства первой атомной электростанции в Казахстане по итогам отбора стала российская компания «Росатом», предложившая наилучшие условия, сообщило агентство по атомной энергии республики.

    Российская компания «Росатом» стала лидером международного консорциума по строительству первой атомной электростанции в Казахстане, передает ТАСС.

    По информации агентства по атомной энергии республики, межведомственная комиссия назвала предложение Росатома оптимальным и самым выгодным из всех поступивших вариантов. В сообщении отмечается, что компания определена лидером консорциума благодаря лучшим условиям.

    В агентстве уточнили, что по предложению Росатома начата проработка вопроса о привлечении государственного экспортного финансирования на строительство со стороны России.

    В шорт-листе претендентов на возведение станции второе место заняла китайская CNNC, третье – французская EDF и южнокорейская KHNP.

    Работа с зарубежными партнерами по формированию эффективного международного консорциума для проекта АЭС будет продолжена, отметили в агентстве.

    В Казахстане 6 октября 2024 года прошел республиканский референдум по вопросу строительства первой атомной электростанции. Проект поддержки атомной электростанции одобрили 71,12% избирателей.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ускорить строительство первой атомной электростанции. Токаев также поручил разработать планы развития ядерной отрасли для обеспечения страны энергией.

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    14 июня 2025, 12:52 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мужчины подростками из-за внешнего вида
    Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мужчины подростками из-за внешнего вида
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве группа подростков на остановке МЦД Щербинка напала на мужчину из-за внешнего вида, глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело, сообщили в Следственном комитете.

    В Москве группа подростков напала на мужчину из-за его внешности. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта у станции МЦД Щербинка. После нападения пострадавший зашел в автобус, однако подростки попытались повредить двери и вели себя агрессивно по отношению к пассажирам, которые заступились за мужчину, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

    В СКР подчеркнули, что по данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.213 УК РФ (хулиганство).

    В ведомстве уточнили, что председатель СК поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ по Москве Саксину возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.

    Ранее следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения подростков на пожилого мужчину в Октябрьском.

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    14 июня 2025, 15:31 • Новости дня
    Российские военные обманули ВСУ и зашли в Петровское с двух сторон
    Российские военные обманули ВСУ и зашли в Петровское с двух сторон
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные обманули Вооруженные силы Украины при штурме населенного пункта Петровское в ДНР, сообщил командующий штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер.

    По его словам, бойцы одновременно зашли в населенный пункт с двух сторон, чем отвлекли внимание противника, передает ТАСС.

    Петер пояснил, что российские штурмовики имитировали наступление с северной стороны, а в это время пешие группы вошли в Петровское с южной стороны. Командир уточнил, что таким образом российские силы смогли одновременно заблокировать ВСУ в населенном пункте.

    Накануне российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР. Ранее ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР, а до этого Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР.

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    14 июня 2025, 12:01 • Новости дня
    Прилепин объяснил отказ от российского паспорта покушавшегося на него Пермякова

    Прилепин заявил, что покушавшийся на него Пермяков хочет попасть в списки на обмен

    Прилепин объяснил отказ от российского паспорта покушавшегося на него Пермякова
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что покушавшийся на него Александр Пермяков отказался от паспорта России, чтобы попасть в список для обмена с Украиной.

    Захар Прилепин прокомментировал просьбу Александра Пермякова, совершившего на него покушение, отобрать у него российский паспорт, пишет РИА «Новости».

    По мнению писателя, Пермяков рассчитывает, что отказ от гражданства позволит ему попасть в списки на возможный обмен с Украиной. Прилепин отметил, что, вероятно, адвокат посоветовал обвиняемому отказаться от российского паспорта, поскольку обмену обычно подлежат граждане Украины.

    В ходе расследования установлено, что Александр Пермяков вел слежку за Прилепиным в нескольких регионах России, а в апреле 2023 года изготовил два взрывных устройства с использованием противотанковых мин в районе поселка Пионерский Нижегородской области. Он установил их под дорожное полотно возле дома писателя.

    Утром шестого мая 2023 года был взорван автомобиль, в котором находились Захар Прилепин и его водитель Александр Шубин. В результате взрыва Шубин погиб, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре после теракта задержали и арестовали.

    Ранее осужденный за покушение на Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков выдал информацию о тайнике с оружием, что помогло предотвратить новый теракт в России.

    Пермякова приговорили к пожизненному лишению свободы.

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    14 июня 2025, 03:18 • Новости дня
    CNN: Трамп мрачно пошутил в ответ на вопрос о судьбе соглашения с Ираном

    CNN: Трамп мрачно пошутил о погибших участниках переговоров с Ираном

    CNN: Трамп мрачно пошутил в ответ на вопрос о судьбе соглашения с Ираном
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп ответил на несколько вопросов телеведущей CNN Даны Бэш, один из которых заставил его мрачно пошутить в стиле дона Корлеоне, отметив, что все, кто когда-то был против его предложения, теперь мертвы.

    Трамп ранее призывал иранцев «сесть за стол переговоров, чтобы заключить сделку, пока не стало слишком поздно», однако теперь те, кто выступал против ядерной сделки с Соединенными Штатами, мертвы, сказал президент США в интервью репортеру CNN Дане Бэш в коротком телефонном интервью.

    «Вы знаете, что люди, с которыми я имел дело, мертвы, сторонники жесткой линии», – сказал Трамп, по словам Бэш.

    Мохаммад Багери, главнокомандующий армией Ирана, был убит в ходе первых израильских ударов, как и генерал Хоссейн Салами, генерал Голамали Рашид и генерал Амир Али Хаджизаде.

    Когда Бэш спросила, была ли их смерть результатом атаки Израиля, Трамп иронично ответил: «Они определенно умерли не от гриппа, и не от Covid».

    Американский лидер также повторил свою реплику в посте в социальных сетях.

    «Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили смело, но они не знали, что должно было произойти. Они все мертвы теперь, и будет только хуже!» –написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что иранские чиновники звонят в США с просьбой о переговорах по ядерной сделке после последних событий на Ближнем Востоке.

    До этого Трамп выразил уверенность, что израильский удар по Тегерану приведет к позитивным изменениям на мировых финансовых рынках.

    Комментарии (9)
    14 июня 2025, 09:29 • Новости дня
    Названа необходимая зарплата для получения максимальной пенсии в России
    Названа необходимая зарплата для получения максимальной пенсии в России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин сообщил, что россияне могут заработать максимум десять пенсионных баллов за год при официальной зарплате 230 тыс. рублей в месяц до вычета налогов.

    Он отметил, что размер страховой пенсии зависит от количества индивидуальных пенсионных баллов, а максимальная база для начисления страховых взносов на 2025 год составляет 2,76 млн рублей в год, передает РИА «Новости».

    Парламентарий уточнил, что даже при превышении этого уровня заработка больше десять баллов в год начислено не будет. Никитин также пояснил, что при 30-летнем официальном стаже и зарплате свыше 230 тыс. рублей пенсия в 2025 году составит около 53 тыс. рублей.

    Депутат добавил, что увеличить будущую пенсию можно через дополнительные взносы в негосударственные пенсионные фонды, добровольное пенсионное страхование или более поздний выход на пенсию.

    Также он порекомендовал отслеживать пенсионные баллы через профиль на Госуслугах, чтобы своевременно принимать решения по корректировке пенсионных накоплений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 2026 года пенсии в России будут индексироваться дважды – в феврале и апреле, с учетом инфляции и доходов Социального фонда. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля.

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