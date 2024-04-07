Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.37 комментариев
Оренбургской области на фоне паводка предсказали обильные дожди
Власти: Паводок в Оренбуржье осложнится обильными дождями в ближайшие сутки
Ситуация с паводком в Оренбургской области осложнится обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки, сообщила правительства региона.
По данным ведомства, прогноз паводковой ситуации по области осложняется обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки, передает ТАСС.
Ранее пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что жителям областного центра и входящих в его состав сел, которые оказались в зоне повышенного риска из-за паводка, настоятельно рекомендуется покинуть свои дома.