Жителей Оренбурга в зоне риска из-за паводка призвали покинуть дома

Оренбургские власти призвали жителей областного центра и сел в зоне риска из-за паводка покинуть дома

Tекст: Антон Антонов

Жителей призывают покинуть дома, «не дожидаясь ухудшения ситуации», передает РИА «Новости».

При этом пресс-служба правительства региона сообщает, что в Оренбурге вблизи реки Урал пока не зафиксирован критический подъем уровня паводковых вод, передает ТАСС.

Поясняется, что спасатели, полиция, представители администрации и эксперты дежурят на Уральской улице, там соорудили искусственную насыпь. За ситуацией следит «совместная группа».

Напомним, правительство области предупредило, что уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки в ночь на воскресенье.