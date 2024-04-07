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Жителей Оренбурга в зоне риска из-за паводка призвали покинуть дома
Оренбургские власти призвали жителей областного центра и сел в зоне риска из-за паводка покинуть дома
Жителям областного центра и входящих в его состав сел, которые оказались в зоне повышенного риска из-за паводка, настоятельно рекомендуется покинуть свои дома, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
Жителей призывают покинуть дома, «не дожидаясь ухудшения ситуации», передает РИА «Новости».
При этом пресс-служба правительства региона сообщает, что в Оренбурге вблизи реки Урал пока не зафиксирован критический подъем уровня паводковых вод, передает ТАСС.
Поясняется, что спасатели, полиция, представители администрации и эксперты дежурят на Уральской улице, там соорудили искусственную насыпь. За ситуацией следит «совместная группа».
Напомним, правительство области предупредило, что уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки в ночь на воскресенье.