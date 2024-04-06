Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.28 комментариев
Оренбургские власти сообщили, что уровень воды в Урале может стать критическим
Губернатор Паслер назвал паводок самым многоводным за историю наблюдений в Оренбургской области
Паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области, заявил губернатор Денис Паслер. Правительство области предупредило, что уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки в ночь на воскресенье.
Днем уровень воды в Урале составлял 855 см при опасной отметке в 930 см. Более 150 населенных пунктов отрезаны из-за паводковых вод, передает ТАСС.
Как заявил Паслер через несколько дней можно будет понять, когда стоит ожидать падения уровня воды. Главными задачами, которые стоят сейчас перед властями региона, Паслер назвал обеспечение жителей питьевой водой и стабилизацию снабжения коммунальными ресурсами. Он сообщил, что Ириклинская ГЭС сохраняет рекордный объем сброса воды, хотя приток талых вод в Ириклу стал меньше.
Напомним, в результате прорыва дамбы в Орске в зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Паслер сообщал, что количество подтопленных домов в Орске увеличилось почти вдвое и превысило 4,4 тыс., эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек, в пункты временного размещения отправлены 510 человек, в том числе 115 детей.