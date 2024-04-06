Началась срочная эвакуация жителей поселка Никель в Орске

Спасатели начали срочную эвакуацию жителей поселка Никель в Орске

Tекст: Вера Басилая

В сообщении правительства отмечается, что жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам, для безопасности им необходимо покинуть подтопленные дома, передает ТАСС.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, заявил, что пока уровень сброса на Ириклинском водохранилище не изменился и составляет 2 170 кубометров в секунду. По его словам, количество подтопленных домов в Орске увеличилось почти вдвое и превысило 4,4 тыс., эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек, в пункты временного размещения отправлены 510 человек, в том числе 115 детей.

Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске.