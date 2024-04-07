Глава МЧС России указал на критическую ситуацию в Орске

Глава МЧС России Куренков: В Орске сложилась критическая ситуация

Tекст: Дарья Григоренко

Куренков отметил на заседании областной правительственной комиссии, что в результате разрушения защитных сооружений на реке Урал в Орске подтоплены 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков, передает ТАСС.

Он добавил, что также неблагоприятная паводковая обстановка прогнозируется в Курганской области в бассейне Тобола. По его словам, в настоящее время туда уже отправлены дополнительные силы и средства от Уральского поисково-спасательного отряда и спасательного центра МЧС РФ.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что паводковая ситуация в городе остается критической, уровень воды в реке Урал продолжает расти, в ближайшие дни он будет только увеличиваться.

В воскресенье спецборт МЧС с главой ведомства Александром Куренковым на борту приземлился в аэропорту Орска.

Напомним, Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область для организации работы по ликвидации последствий паводка.