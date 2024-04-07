Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.0 комментариев
Глава МЧС России указал на критическую ситуацию в Орске
Глава МЧС России Куренков: В Орске сложилась критическая ситуация
Глава МЧС России Александр Куренков, находящийся в Оренбургской области, заявил, что ситуация с наводнением в городе Орске является критической.
Куренков отметил на заседании областной правительственной комиссии, что в результате разрушения защитных сооружений на реке Урал в Орске подтоплены 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков, передает ТАСС.
Он добавил, что также неблагоприятная паводковая обстановка прогнозируется в Курганской области в бассейне Тобола. По его словам, в настоящее время туда уже отправлены дополнительные силы и средства от Уральского поисково-спасательного отряда и спасательного центра МЧС РФ.
Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что паводковая ситуация в городе остается критической, уровень воды в реке Урал продолжает расти, в ближайшие дни он будет только увеличиваться.
В воскресенье спецборт МЧС с главой ведомства Александром Куренковым на борту приземлился в аэропорту Орска.
Напомним, Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область для организации работы по ликвидации последствий паводка.