Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.36 комментариев
Куренков прибыл в Орск
Спецборт МЧС с главой ведомства Александром Куренковым на борту приземлился в аэропорту Орска, сообщают информационные агентства.
Куренков направился в районы, которые пострадали от паводка, передает ТАСС.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что сброс воды из Ириклинского водохранилища уменьшат, поскольку снизился приток воды. Сброс снизят с 2170 куб. м/с до 1670 куб. м/с.
Напомним, Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область для организации работы по ликвидации последствий паводка. Тем временем в Орске вода приблизилась к микрорайону Новый город.