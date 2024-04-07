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    Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

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    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

    7 комментариев
    7 апреля 2024, 06:15 • Новости дня

    Глава МЧС Куренков по поручению Путина вылетел в Оренбургскую область

    Глава МЧС Куренков по поручению Путина вылетел в Оренбургскую область
    @ mchs.gov.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Оренбургскую область для организации работы по ликвидации последствий паводка вылетел глава МЧС России Александр Куренков, сообщило ведомство.

    Куренков направился в Оренбургскую область по поручению главы российского государства Владимира Путина. Министр проследит за тем, как оказывается помощь жителям Орска, передает РИА «Новости».

    Также он определит шаги по ликвидации последствий паводка и координации действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, передает ТАСС.

    Напомним, в Орске произошел прорыв дамбы. Под водой оказалась половина Старого города. По информации властей, вода из Орска уйдет за полторы-две недели. Путин поручил главе МЧС срочно вылететь Оренбургскую область.

    6 апреля 2024, 12:33 • Новости дня
    Названа причина прорыва дамбы в Орске

    Прокуратура Оренбургской области: Прорыв дамбы произошел из-за некачественного обслуживания

    Названа причина прорыва дамбы в Орске
    @ Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Прорыв дамбы в Орске Оренбургской области произошел из-за несвоевременного обслуживания гидротехнического сооружения, установила прокуратура региона.

    В ходе проверки было установлено, что дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году, при этом органы Гостехнадзора уже выявляли нарушения при ее содержании и направляли предписания в адрес ответственных лиц, передает ТАСС

    Прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности. Проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

    Недавно дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал.

    Коментарии (27)
    6 апреля 2024, 15:08 • Новости дня
    Ростехнадзор: Устранение замечаний по дамбе Орска не проверяли из-за моратория
    Ростехнадзор: Устранение замечаний по дамбе Орска не проверяли из-за моратория

    Tекст: Александра Юдина

    Ростехнадзор в 2020 году обнаружил 38 замечаний на дамбе в Орске в Оренбургской области, но их устранение не имел возможности проверить из-за моратория на внеплановые проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что в 2020 году Ростехнадзор выдал предписание с 38 замечаниями, которые должны были быть устранены до 2022 года, также ведомство направляло предостережения о недопустимости нарушений, в том числе о запрете проезда по гребню дамбы, передает ТАСС.

    Позднее за невыполнение предписания УЖКДХТ администрации Орска был оштрафован на 20 тыс. рублей.

    Кроме того, в конце января 2024 года ведомство требовало от УЖКДХТ представить информацию о подготовке к паводку.

    В марте УЖКДХТ сообщило, что проводятся визуальные наблюдения за дамбой, контролируется состояние водопропускных сооружений, наличие подтоплений и размывов.

    Недавно дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал. Названа причина прорыва дамбы в Орске.

    Коментарии (22)
    6 апреля 2024, 20:11 • Новости дня
    Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область

    Путин поручил главе МЧС Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

    Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь Оренбургскую область для организации на месте необходимых работ в зоне подтопления, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Путина проинформировали о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах губернатор Оренбургской области Денис Паслер и Куренков, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента также добавил, что Куренкову поручено срочно вылететь на место бедствия.

    Дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал.

    Власти города активно призывают жителей к эвакуации. Сейчас в Орске и Оренбургской области введен режим ЧС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске.

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    6 апреля 2024, 14:48 • Новости дня
    Мэр Оренбурга объявил принудительную эвакуацию из зоны подтопления

    Салмин: Уровень воды в Урале поднялся до 855 см, жители в зоне подтопления будут принудительно эвакуированы

    Мэр Оренбурга объявил принудительную эвакуацию из зоны подтопления

    Tекст: Вера Басилая

    Жители домов в зоне подтопления в Оренбурге будут эвакуированы принудительно при участии полиции, уровень воды в Урале достиг 855 см, заявил мэр региональной столицы Сергей Салмин.

    Салмин в своем Telegram-канале сообщил, что вода в Урале будет прибывать, на 15 часов ее уровень – 855 см. Он предупредил, что ночью может сложиться критическая ситуация. По его словам, времени на уговоры нет, и он потребовал всех жителей немедленно покинуть дома в зоне подтопления.

    Мэр предупредил, что отказавшихся добровольно уехать из опасной зоны, будут эвакуировать принудительно.

    Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из-за паводка подтоплено уже 4 274 жилых дома, 8 495 дачных участков и 47 мостов, в Орске – 2 450 домов и 3 185 участков.

    В регион решили направить два передовых спасательных отряда МЧС для борьбы с паводком. Дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал.

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    6 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    После нового прорыва дамбы вода начала затапливать Орск

    Глава Орска Козупица: В районе улицы Борисоглебской прорвало дамбу

    Tекст: Вера Басилая

    Прорыв дамбы произошел в районе улицы Борисоглебской, вода стремительно поступает в город, необходимо срочно эвакуироваться жителям трех поселков, заявил глава Орска Василий Козупица.

    Козупица обратился  к жителям поселка Никель, Строителей и Рабочего поселка из-за осложнившейся ситуации с подтоплением в городе, куда начала стремительно поступать вода из-за нового прорыва дамбы, передает ТАСС.

    Он призвал всех жителей опасной зоны своевременно эвакуироваться в ближайшие ПВР, которые развернуты в школах города, их туда доставят автобусы.

    Ранее спасатели начали срочную эвакуацию жителей поселка Никель в Орске. Глава МЧС Александру Куренкову срочно вылетел в Оренбургскую область для организации на месте необходимых работ в зоне подтопления.

    Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске.

    Коментарии (4)
    6 апреля 2024, 10:15 • Новости дня
    Тела трех человек обнаружены в зоне затопления в Орске
    Тела трех человек обнаружены в зоне затопления в Орске
    @ Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе патрулирования территории в Старом городе Орска были обнаружены тела трех человек, чья смерть, предварительно, не связана с утоплением, сообщили в оренбургском правительстве.

    По данным властей, причина и время наступления смерти будут установлены экспертизой, так как в домах и на прилегающих территориях не было воды, передает РИА «Новости».

    В связи с паводком власти Орска призвали к срочной эвакуации жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей и улицы Борисоглебского. Для эвакуации населения на проспекте Никельщиков, 67 находятся автобусы.

    В данный момент в Орске из-за паводка эвакуировано более 700 человек, в том числе 210 детей. Эвакуация продолжается, так как уровень воды в реке Урал значительно повысился, а передвигаться в зонах подтопления самостоятельно невозможно.

    Напомним, в оренбургском Орске прорвало дамбу, началась эвакуация из зоны затопления. В результате активного снеготаяния и подъема уровня рек паводком подтоплено 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков.

    Из-за подъема уровня реки Урал мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков эвакуироваться.

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    6 апреля 2024, 10:25 • Новости дня
    Дамба в Орске Оренбургской области полностью разрушена

    Tекст: Александра Юдина

    Дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал, сообщают в оперативных службах.

    Отмечается, что уровень воды в реке Урал из-за полного разрушения дамбы продолжает расти, передает ТАСС.

    Напомним, в оренбургском Орске прорвало дамбу, началась эвакуация из зоны затопления. В результате активного снеготаяния и подъема уровня рек паводком подтоплено 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков. В зоне затопления в Орске обнаружены тела трех человек.

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    6 апреля 2024, 22:32 • Новости дня
    Оренбургские власти сообщили, что уровень воды в Урале может стать критическим

    Губернатор Паслер назвал паводок самым многоводным за историю наблюдений в Оренбургской области

    Tекст: Антон Антонов

    Паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области, заявил губернатор Денис Паслер. Правительство области предупредило, что уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки в ночь на воскресенье.

    Днем уровень воды в Урале составлял 855 см при опасной отметке в 930 см. Более 150 населенных пунктов отрезаны из-за паводковых вод, передает ТАСС.

    Как заявил Паслер через несколько дней можно будет понять, когда стоит ожидать падения уровня воды. Главными задачами, которые стоят сейчас перед властями региона, Паслер назвал обеспечение жителей питьевой водой и стабилизацию снабжения коммунальными ресурсами. Он сообщил, что Ириклинская ГЭС сохраняет рекордный объем сброса воды, хотя приток талых вод в Ириклу стал меньше.

    Напомним, в результате прорыва дамбы в Орске в зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Паслер сообщал, что количество подтопленных домов в Орске увеличилось почти вдвое и превысило 4,4 тыс., эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек, в пункты временного размещения отправлены 510 человек, в том числе 115 детей.

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    6 апреля 2024, 12:55 • Новости дня
    После прорыва дамбы в Оренбургской области возбуждено дело о халатности

    В Оренбургской области из-за прорыва дамбы возбуждено уголовное дело о халатности

    После прорыва дамбы в Оренбургской области возбуждено дело о халатности
    @ Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет по Оренбургской области возбудил уголовное дело после прорыва дамбы.

    По данным ведомства, дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности в ходе ведения строительных работ и халатности, передает ТАСС.

    До этого стало известно, что прорыв дамбы произошел из-за несвоевременного обслуживания гидротехнического сооружения.

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    6 апреля 2024, 15:34 • Новости дня
    Жители Оренбургской области рассказали об эвакуации из-за паводков

    Жители Оренбургской области рассказали об эвакуации на лодках из-за паводков и дежурстве от мародеров

    Tекст: Вера Басилая

    В оренбургском селе Ивановка жители не оставляли свои дома до критического момента, а эвакуироваться пришлось уже на лодках. Житель Орска всю ночь безвозмездно вывозил на своей лодке оказавшихся в зоне подтопления людей, рассказали очевидцы.

    Жительница оренбургской Ивановки Татьяна рассказала RT, что вода пришла ночью 4 апреля, некоторые люди, собрав все ценное, уехали, пока еще она не подступила, те, кто остались, караулили оставленные дома от мародеров.

    По ее словам, на улице, где она живет очень много молодых семей, которые только въехали недавно в дома, сделали ремонт, купили бытовую технику и мебель, теперь все это непригодно.

    Житель Орска Владислав всю ночь в субботу вывозил людей из затопленных районов на своей машине. Он предложил помощь в социальных сетях, и к нему обратились те, кому не хватило места в автобусах или у кого нет машины. Владислав сделал семь-восемь рейсов, помогая людям. Он отказался от денег за помощь, отметив, что «беда общая» и «нужно помогать друг другу».

    Ранее мэр Оренбурга заявил, что тех, кто откажется добровольно уехать из опасной зоны, будут эвакуировать принудительно.

    Сообщалось, что в Оренбургской области из-за паводка подтоплено уже 4 274 жилых дома, 8 495 дачных участков и 47 мостов, в Орске – 2 450 домов и 3 185 участков.

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    6 апреля 2024, 20:00 • Новости дня
    Началась срочная эвакуация жителей поселка Никель в Орске

    Спасатели начали срочную эвакуацию жителей поселка Никель в Орске

    Tекст: Вера Басилая

    В поселке Никель Орска Оренбургской области проводится срочная эвакуация жителей из-за паводка, необходимо срочно покинуть подтопленные дома, сообщили в правительства региона.

    В сообщении правительства отмечается, что жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам, для безопасности им необходимо покинуть подтопленные дома, передает ТАСС.

    Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, заявил, что пока уровень сброса на Ириклинском водохранилище не изменился и составляет 2 170 кубометров в секунду. По его словам, количество подтопленных домов в Орске увеличилось почти вдвое и превысило 4,4 тыс., эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек, в пункты временного размещения отправлены 510 человек, в том числе 115 детей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске.

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    6 апреля 2024, 12:47 • Новости дня
    Стало известно о приближении уровня реки Урал в Оренбурге к опасной отметке

    Мэрия: Уровень реки Урал в Оренбурге приближается к опасной отметке

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достигает 828 см, приблизившись к опасной отметке в 930 см, сообщает мэрия города.

    В Оренбургской области из-за паводка подтоплено уже 4 274 жилых дома, 8 495 дачных участков и 47 мостов, в самом Орске подтоплено 2 450 домов и 3 185 участков, передает ТАСС.

    Власти города продолжают эвакуацию людей из зоны подтопления.

    Недавно дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал.

    До этого стало известно, что прорыв дамбы произошел из-за несвоевременного обслуживания гидротехнического сооружения.

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    6 апреля 2024, 08:35 • Новости дня
    В Оренбургской области паводком подтоплено более 2,5 тыс. жилых домов

    Tекст: Александра Юдина

    В Оренбургской области в результате активного снеготаяния и подъема уровня рек паводком подтоплено 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

    По данным оренбургских властей, подтопление затронуло 102 населенных пункта в 29 муниципальных образованиях. Эвакуировано 4208 человек, из них 1019 детей. При этом 427 человек, включая 132 ребенка, размещены в пунктах временного размещения, передает РИА «Новости».

    В данный момент уровень воды в реках постепенно снижается.

    Напомним, в оренбургском Орске прорвало дамбу, началась эвакуация из зоны затопления. Из-за подъема уровня реки Урал мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков эвакуироваться.

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    7 апреля 2024, 03:27 • Новости дня
    Жителей Оренбурга в зоне риска из-за паводка призвали покинуть дома

    Оренбургские власти призвали жителей областного центра и сел в зоне риска из-за паводка покинуть дома

    Жителей Оренбурга в зоне риска из-за паводка призвали покинуть дома
    @ ГУ МЧС России по Оренбургской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям областного центра и входящих в его состав сел, которые оказались в зоне повышенного риска из-за паводка, настоятельно рекомендуется покинуть свои дома, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

    Жителей призывают покинуть дома, «не дожидаясь ухудшения ситуации», передает РИА «Новости».

    При этом пресс-служба правительства региона сообщает, что в Оренбурге вблизи реки Урал пока не зафиксирован критический подъем уровня паводковых вод, передает ТАСС.

    Поясняется, что спасатели, полиция, представители администрации и эксперты дежурят на Уральской улице, там соорудили искусственную насыпь. За ситуацией следит «совместная группа».

    Напомним, правительство области предупредило, что уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки в ночь на воскресенье.

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    7 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Эвакуация в Орске объявлена в Новом городе
    Эвакуация в Орске объявлена в Новом городе
    @ ГУ МЧС России по Оренбургской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вода приближается к микрорайону Новый город в Орске, сообщили в главке МЧС по Оренбургской области.

    Эвакуация объявлена на улицах Краматорская, Щорса, Стасова, передает ТАСС.

    Напомним, прежде сообщалось, что после прорыва дамбы под водой оказалась половина Старого города. В Оренбургскую область по поручению президента России Владимира Путина вылетел глава МЧС Александр Куренков.

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