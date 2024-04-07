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Глава МЧС Куренков по поручению Путина вылетел в Оренбургскую область
В Оренбургскую область для организации работы по ликвидации последствий паводка вылетел глава МЧС России Александр Куренков, сообщило ведомство.
Куренков направился в Оренбургскую область по поручению главы российского государства Владимира Путина. Министр проследит за тем, как оказывается помощь жителям Орска, передает РИА «Новости».
Также он определит шаги по ликвидации последствий паводка и координации действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, передает ТАСС.
Напомним, в Орске произошел прорыв дамбы. Под водой оказалась половина Старого города. По информации властей, вода из Орска уйдет за полторы-две недели. Путин поручил главе МЧС срочно вылететь Оренбургскую область.