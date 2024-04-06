Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.17 комментариев
Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область
Путин поручил главе МЧС Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь Оренбургскую область для организации на месте необходимых работ в зоне подтопления, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Путина проинформировали о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах губернатор Оренбургской области Денис Паслер и Куренков, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента также добавил, что Куренкову поручено срочно вылететь на место бедствия.
Дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал.
Власти города активно призывают жителей к эвакуации. Сейчас в Орске и Оренбургской области введен режим ЧС.
Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске.