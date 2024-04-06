Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область

Путин поручил главе МЧС Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

Tекст: Вера Басилая

Песков отметил, что Путина проинформировали о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах губернатор Оренбургской области Денис Паслер и Куренков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента также добавил, что Куренкову поручено срочно вылететь на место бедствия.

Дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал.

Власти города активно призывают жителей к эвакуации. Сейчас в Орске и Оренбургской области введен режим ЧС.

Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске.