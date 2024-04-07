Мэр Оренбурга назвал ситуацию с паводком критической

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал мэр в своем Telegram-канале, «вода прибывает, и в ближайшие дни ее уровень будет только расти. В связи с этим власти города приняли решение о эвакуации жителей из нескольких прибрежных районов. Для эвакуированных людей развернуты пункты временного размещения.

Салмин также рассказал, что оренбургский водоканал сейчас работает в режиме паводка. По его словам, в настоящее время производится обеззараживание воды хлором в концентрации 1 миллиграмм на литр, поэтому вода может иметь специфический запах, но это совершенно безопасно. Он подчеркнул, что вода в кране является питьевой, и соответствует всем санитарным требованиям, однако перед употреблением лучше всего ее прокипятить.

Ранее сообщалось, что ситуация с паводком в Оренбургской области осложнится обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки.

Напомним, пресс-служба правительства Оренбургской области порекомендовала жителям областного центра и входящих в его состав сел, которые оказались в зоне повышенного риска из-за паводка, покинуть свои дома.