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В Кургане уровень Тобола за четыре часа поднялся на 20 см до 8,5 м
Уровень воды в Тоболе возле Кургана поднялся за четыре часа на 20 см, достигнув критической отметки в 8,5 метров
Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 850 см, достигнув отметки опасного явления, сообщает администрация Курганской области.
«За четыре часа уровень воды в реке Тобол вырос на 20 см. На 17 апреля на 6.00 по местному времени (4.00 по Москве) уровень составляет 850 см», – приводит сообщение администрации ТАСС.
Из-за паводка в Курганской области подтоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков в шести округах. Без электричества остаются 25 пунктов.
Власти призвали жителей поселений в пойме Тобола, включая Курган, эвакуироваться.
Губернатор Вадим Шумков заявил, что в области прогнозируется «очень сложная ситуация», уровень воды может подняться до 11 метров.