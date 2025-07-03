В Петербурге спрогнозировали аномальное для июля наводнение

Tекст: Дарья Григоренко

Колесов в своем Telegram-канале заявил, что за всю историю наблюдений подобное происходило только однажды – 12 июля 1865 года. По его словам, «завтра, 4 июля, мы переживем исторический момент для города».

Причиной наводнения станет прохождение циклона, который принесет сильный западный ветер, нехарактерный для лета. Порывы на акватории Финского залива достигнут 20-25 метров в секунду, а в самом городе – до 20 метров в секунду. Максимальный подъем воды до 170-190 сантиметров прогнозируется после 9 утра.

Дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) начала отслеживать гидрологическую ситуацию в Балтийском море и Финском заливе более чем за 60 часов до предполагаемого события. По расчетам специалистов, штормовой нагон может превысить 200 сантиметров. Для предотвращения последствий принято решение задействовать КЗС и начать работу затворов в промежутке между 21:00 и 22:00 часами 3 июля.

Колесов уточнил, что западный ветер будет усиливаться в течение утра 4 июля и сохранится большую часть дня, начав стихать только к ночи 5 июля. Специалисты уверяют, что все необходимые меры для защиты города запущены своевременно.

Напомним, 25 июня сильные ливни вызвали масштабное наводнение в провинции Гуйчжоу, что привело к экстренной эвакуации десятков тысяч людей и разрушению инфраструктуры.