Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.2 комментария
МИД призвал россиян к осторожности в Иордании
МИД посоветовал согражданам в Иордании соблюдать повышенные меры безопасности
На фоне эскалации ближневосточного конфликта находящимся в Иордании россиянам необходимо отказаться от дальних поездок и оставаться в помещениях при звуках воздушной тревоги, говорится в сообщении МИД.
В связи с растущей напряженностью в регионе внешнеполитическое ведомство обратилось к соотечественникам с важным предупреждением, передает МИД.
«В связи с напряженностью в регионе, распространившейся на Иорданское Хашимитское Королевство, призываем граждан России, находящихся в стране, руководствоваться следующим», – говорится в заявлении.
Дипломаты рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния и строго следовать указаниям военного командования. При включении сирен воздушной тревоги необходимо немедленно прекратить перемещения по городу, оставаться в местах проживания и держать при себе полностью заряженный мобильный телефон.
Туристам и лицам, временно посещающим королевство, предлагают встать на консульский учет и направить свои паспортные данные в посольство в Аммане. Консульство продолжает работу в штатном режиме, для экстренных ситуаций доступен телефонный номер: +962-77-552-81-25.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Иордании эвакуировали международный аэропорт и морской порт в Акабе из-за угрозы безопасности.
Несколькими днями ранее МИД рекомендовал гражданам покинуть опасные районы Персидского залива на фоне эскалации конфликта.
В прошлом месяце российское посольство в Тель-Авиве посоветовало соотечественникам отложить визиты в Израиль.