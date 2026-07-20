Косметолог разоблачила опасные бьюти-тренды из соцсетей

Косметолог Зданевич: Авторские коктейли красоты могут быть опасны для здоровья

Tекст: Вера Басилая

Врач-косметолог Анастасия Зданевич заявила, что инъекции ботулотоксина в трапециевидную мышцу, известные как Barbie tox, имеют строгие медицинские показания и относятся к сфере неврологии, а не эстетических экспериментов, передает «Газета.Ru».

«Неправильные техники и дозы ведут к слабости в плечах, нарушению движений, невозможности удерживать голову. «Разбалансировка» мышц шеи вызывает головные боли и новые зажимы. Длина шеи не изменится, а при избытке подкожного жира может увеличиться «вдовий горбик», – объяснила Зданевич. По ее словам, расслабление мышц стопы при так называемой точке лабутена не устраняет причину боли и может ухудшить амортизацию.

Зданевич также раскритиковала авторские «коктейли красоты» – смеси препаратов без доказанной эффективности. По ее словам, термин «коктейли» подходит бармену, а не врачу, а последствиями таких инъекций становятся гранулемы, хронические воспаления и рубцы, при этом пациенты нередко не знают точный состав препаратов.

Кроме того, коррекция носа филлерами и липолитиками не способна сузить его, а только маскирует асимметрию, тогда как уменьшить хрящ или кость возможно лишь с помощью ринопластики; использование средств без регистрационного удостоверения она назвала заведомо рискованным и напомнила, что внешность Barbie нереалистична для большинства людей.

В суд было направлено уголовное дело в отношении столичного косметолога после смерти пациентки от передозировки анестетика во время процедуры по удалению жира.

На Пхукете полиция задержала россиянку за организацию на вилле подпольной клиники с инъекциями ботокса без лицензии.

В Махачкале суд арестовал местного косметолога за многолетнее оказание хирургических и косметологических услуг без образования и лицензии, приведшее к тяжкому вреду здоровью пациентки.