Россиянку задержали на Пхукете за подпольные инъекции ботокса

Tекст: Ольга Иванова

О задержании россиянки на острове Пхукет по подозрению в организации нелегальной клиники сообщило управление полиции провинции, передает РИА «Новости». «Задержание было проведено сегодня в районе Тхаланг на частной вилле по результатам оперативно-следственных действий, которыми было установлено, что на этой вилле иностранная гражданка содержит нелегальную клинику и производит медицинские процедуры без лицензии. Задержанная женщина, оператор клиники, оказалась гражданкой России 45 лет», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, во время рейда в комнате, оборудованной как операционная, на хирургическом столе находилась гражданка Таиланда, ожидавшая укола ботокса. При обыске в помещениях обнаружили инструменты и материалы для инъекций, а также ввезенные без декларации иностранные лекарства и медицинские препараты, не прошедшие лицензирование в таиландском управлении по продуктам питания и лекарственным препаратам.

В полиции уточнили, что у задержанной не оказалось врачебного диплома, регистрационных документов на клинику и оборудование, и на допросе она признала отсутствие какого-либо медицинского образования. Тем не менее, как отметили в управлении, россиянка не признает себя виновной. По законам Таиланда иностранцам запрещено работать врачами, кроме консультантов по контрактам и редких специалистов по краткосрочным договорам.

Таиландское законодательство предусматривает до трех лет тюрьмы за врачебную практику без лицензии и до пяти лет тюрьмы за каждый доказанный эпизод использования и распространения незарегистрированных импортных препаратов. Кроме того, предусмотрены денежные штрафы за нелегальную медицинскую деятельность и работу в профессии, закрытой для иностранцев, а также возможная депортация с внесением в черный список после отбытия срока в местном пенитенциарном учреждении в случае вынесения реального тюремного приговора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Таиланда на Пхукете задержала 33-летнюю россиянку по подозрению в незаконной торговле медпрепаратами и оказании медицинских услуг без лицензии.

В апреле 2026 года на Пхукете иммиграционная полиция выявила международный детский сад без гослицензии и задержала шестерых иностранок, работавших без разрешений на труд.

Власти Таиланда в апреле 2026 года сообщили о готовящейся депортации россиянина с Пхукета за работу гидом без необходимых документов.