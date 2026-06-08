Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила об онлайн-революции на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о масштабной «онлайн-революции», вызванной недовольством населения. По ее словам, люди массово критикуют курс властей на продолжение боевых действий, передает РИА «Новости».

«Эта онлайн-революция, возможно, не свергнет Зеленского завтра. Но она ежедневно подрывает основы его морального авторитета. Миллионы украинцев говорят в комментариях, роликах и личных чатах: хватит. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы наши дети были живы. Мы хотим нормальной жизни», – подчеркнула Мендель.

Интернет стал для граждан психологическим убежищем, где они могут открыто высказаться. При этом многие критики находятся за границей, опасаясь преследований со стороны спецслужб. Экс-пресс-секретарь отметила, что правительство все больше опирается на чуждую обществу радикальную идеологию, из-за чего люди чувствуют себя бесправными.

Мендель также указала, что западные СМИ предпочитают игнорировать усталость украинского общества, коррупцию и жесткие методы мобилизации. Она добавила, что политика «войны до победы» превращается в обогащение узкого круга лиц и разрушение нации, несмотря на цензуру и запугивание со стороны властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня бывший пресс-секретарь президента Украины заявила о неспособности Владимира Зеленского остановить массированные удары по инфраструктуре.

В мае Юлия Мендель раскрыла детали требования главы государства привлечь тысячи спикеров для непрерывного распространения позитивных новостей.

В апреле она сообщила о готовности большинства украинских граждан к компромиссам ради скорейшего завершения конфликта.