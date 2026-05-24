«Северяне» узнали, как у ВСУ на Волчанском направлении исчезли более 780 солдат

Tекст: Катерина Туманова

«Согласно официальным данным 159-й бригады ВСУ, в настоящее время пропавшими без вести на Волчанском направлении числятся 786 военнослужащих подразделения», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Кроме того, в селе Гранов продолжаются стрелковые бои, как и в селах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на девяти участках до 700 метров.

На Великобурлукском направлении бойцы «Севера» продвинулись на расстояние около 1000 метров на трех участках: в селе Бударки и лесных массивах Купянского района.

На Сумском направлении фронта «Северяне» разбивали противника в районах Вольной Слободы, Эсмани, Ворожбы, Писаревки, Могрицы, Бунякино и города Сумы.

Штурмовые группы ведут стрелковые бои в районе Бачевска, а также в Запселье, Иволжанском и Кондратовке. В Сумском районе на 21 участке штурмовики продвинулись до 1000 метров.

В Краснопольском районе штурмовые группы продвинулись в селе Рясное и окрестностях населенного пункта до 300 метров.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

