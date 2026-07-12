Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?5 комментариев
Более 150 рейсов задержали и отменили в Москве из-за сильной грозы
Мощный грозовой фронт нарушил работу Московского авиационного узла, вынудив авиакомпании массово корректировать расписание и отправлять самолеты на запасные аэродромы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Непогода в столичном регионе привела к серьезным сбоям в расписании Шереметьево, Внуково и Домодедово. Из-за грозы и временных ограничений на полеты часть прибывающих самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы», – говорится в сообщении ассоциации в Telegram-канале.
Крупнейшие отечественные авиакомпании уже объявили об изменениях в полетных программах. «Аэрофлот» отменяет некоторые вылеты и сдвигает время отправления других рейсов. Самолеты, перенаправленные на запасные аэродромы, вернутся в Шереметьево после дозаправки и нормализации погодных условий. Перевозчик обещает оперативно и бесплатно переоформить билеты транзитным пассажирам на ближайшие стыковочные рейсы. Авиакомпания «Победа» также массово корректирует свое расписание.
Представители туристической отрасли настоятельно рекомендуют пассажирам проверять статус своих рейсов на онлайн-табло аэропортов или в личных кабинетах на сайтах авиакомпаний до выезда из дома. В случае отмены рейса приезжать в аэропорт не следует, так как все операции по возврату и переоформлению билетов доступны онлайн. Во время ожидания вылета пассажирам обязаны предоставить напитки, питание, а при длительной задержке – гостиницу. Службы аэропортов и авиаперевозчиков переведены на усиленный режим работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Внуково возобновил привычное обслуживание рейсов после сильной непогоды.