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Шведская Saab решила оснастить новые немецкие фрегаты боевыми системами
Шведская компания совместно с немецкой ThyssenKrupp Marine Systems оборудует четыре противолодочных корабля типа MEKO A-200 новыми радарными комплексами.
Шведская компания Saab в партнерстве с судостроительной корпорацией ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) займется разработкой боевых систем для ВМС Германии, передает РИА «Новости».
Сумма контракта оценивается в 8,7 млрд шведских крон, что эквивалентно 900 млн долларов.
«Saab подписала контракт с немецкой оборонной компанией TKMS и получила заказ на создание и установку боевых систем, составных надстроек и датчиков на четырех новых фрегатах типа MEKO A-200 ВМС ФРГ», – отмечается в официальном заявлении предприятия. Основным подрядчиком проекта выступит немецкая сторона.
Соглашение предполагает поставку оборудования в период с 2029 по 2032 год. На корабли установят боевые системы 9LV, радары Giraffe 4A и Giraffe 1X, а также пассивные датчики. В начале июля бюджетный комитет бундестага одобрил выделение около 6,3 млрд евро на закупку четырех таких фрегатов для военно-морских сил страны.
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