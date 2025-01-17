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AP: Трамп пригласил иностранных лидеров на инаугурацию в США в нарушение традиции
Избранный президент США Дональд Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что является отступлением от традиции, сообщили СМИ.
Как пишет Associated Press (AP), Трамп решил пригласить иностранных лидеров на церемонию своей инаугурации, что стало первым подобным случаем. В частности, приглашение получил китайский лидер Си Цзиньпин, однако в китайском МИД заявили, что вместо него приедет заместитель председателя Хань Чжэн, передает ТАСС.
Приглашения также были отправлены ряду других мировых лидеров, включая президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Президенты Эквадора Даниэль Нобоа и Парагвая Сантьяго Пенья подтвердили свое участие в церемонии. Впервые Японию на инаугурации президента США будет представлять глава МИД страны.
Историк из Восточного университета штата Коннектикут Томас Балчерски отметил в беседе с Miami Herald, что приглашение глав государств на инаугурацию ранее не практиковалось. По его словам, подобные визиты могли бы сопровождаться официальными мероприятиями, такими как государственный ужин и совместная пресс-конференция, однако в день инаугурации они не планируются.
Ранее стало известно, кого Трамп пригласил на инаугурацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения, что в Еврокомиссии сочли нормальным, так как аналогичная практика наблюдалась и ранее. Также премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа.
В четверг NBC сообщило, что бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший примут участие в церемонии инаугурации Трампа, но не посетят официальный обед по этому случаю, при этом Обама отклонил личное приглашение.