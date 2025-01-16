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    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    7 комментариев
    16 января 2025, 20:32 • Новости дня

    Стало известно, кого Трамп пригласил на инаугурацию

    Politico: Трамп пригласил европейских правых политиков на инаугурацию

    Tекст: Дарья Григоренко

    На инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа 20 января приглашены лидеры правых европейских партий, что свидетельствует о его политической ориентации, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, выбор приглашенных отражает политическую траекторию будущей администрации Трампа. Среди приглашенных на инаугурацию – президент Аргентины Хавьер Милей, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж, передает РИА «Новости».

    В материале говорится, что эти приглашенные имеют общую идеологическую составляющую, представляя правую или крайне правую часть политического спектра, либо являются лидерами, получившими восхищение от Трампа ранее. Отмечается, что это решение также может говорить о политической траектории администрации Трампа и о том, кто может ожидать его поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения, что в Еврокомиссии сочли нормальным, так как аналогичная практика наблюдалась и ранее. Также премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа.

    16 января 2025, 17:25 • Новости дня
    В Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России

    В Венгрии призвали ЕС обсудить с Трампом возможность продления санкций против России

    В Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России
    @ IMAGO/Daniel Kubirski/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока предложил провести консультации с администрацией Дональда Трампа перед продлением санкций против России на полгода.

    Бока в Брюсселе заявил о намерении провести консультации с американской администрацией перед принятием решения о продлении санкций против России. По его словам, эти консультации должны пройти после вступления Дональда Трампа в должность президента США, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Министр подчеркнул важность координации с новой администрацией США в вопросе развития санкционного режима.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в рамках нового, 16-го, пакета санкций меры ЕС против России могут затронуть десятки судов, перевозящих нефть, привести к отключению новых банков от SWIFT; также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрет на импорт алюминия.

    В понедельник директор департамента по вопросам Европы российского МИД Владислав Масленников заявил, что Брюссель обеспокоен потенциальными изменениями в поддержке Украины со стороны США после инаугурации Дональда Трампа, что может повлиять на текущую политику Еврокомиссии.

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    16 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Опубликован инаугурационный портрет Трампа без улыбки

    Новый инаугурационный портрет Трампа сравнили с образом из «Игры в кальмара»

    Опубликован инаугурационный портрет Трампа без улыбки
    @ Team Trump

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный аккаунт кампании избранного президента США Дональда Трампа опубликовал его новый инаугурационный портрет.

    В посте кампании в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), сопровождающем фотографию, значится короткая надпись: «Сорок седьмой», передает РИА «Новости». На новом портрете Трамп изображен с хмурым выражением лица, что заметно отличается от его портрета, сделанного во время первого президентского срока, когда он улыбался.

    Пользователи сразу же начали обсуждать разницу между двумя фото. Некоторые даже сравнили его с персонажем южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Сон Ки Хуном, который также перестал улыбаться во втором сезоне, попав на «игры» во второй раз.

    Инаугурация Дональда Трампа, который станет 47-м президентом США, знаменует его возвращение в Белый дом после правления демократа Джо Байдена.

    Ранее сообщалось, что бывшая первая леди США Мишель Обама не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как не получила приглашения на это мероприятие.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    16 января 2025, 17:40 • Новости дня
    Bloomberg: Команда Трампа готовит стратегию по санкциям против России

    Bloomberg: Команда Трампа готовит план по санкциям против России для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

    По данным Bloomberg, в основе этой стратегии лежат два подхода в зависимости от стадии переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Если будет очевидно, что соглашение близко, США могут ослабить санкции, например, подняв потолок цен на нефть из России выше 60 долларов за баррель для российской нефтяной отрасли, пишет агентство.

    Второй подход предусматривает ужесточение санкций для увеличения давления на Россию. Это может включать вторичные санкции или меры против судов, подозреваемых в перевозке российской нефти, говорится в материале.

    Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил о возможности отмены санкций для завершения конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Дональда Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию.

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    16 января 2025, 02:00 • Новости дня
    Канада подготовила список товаров для введения пошлин в ответ на угрозы США

    Оттава составила перечень американских товаров на 105 млрд долларов для пошлин

    Канада подготовила список товаров для введения пошлин в ответ на угрозы США
    @ Nathan Denette/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Канада разработала предварительный список американских товаров на 105 млрд долларов, на которые планируется ввести пошлины в ответ на возможные действия администрации Трампа, пишет Bloomberg.

    По информации агентства, это решение принято в ответ на угрозу избранного президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные тарифы на канадские товары, передает ТАСС.

    Источники уточняют, что Оттава не намерена вводить пошлины первой и сделает это только в случае, если администрация Трампа реализует свои планы. Кроме того, список товаров, подготовленный канадскими властями, является предварительным и может быть дополнен в будущем.

    До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна готова принять меры в ответ на возможные тарифы США в размере 25% на канадские товары, а премьер-министр страны Мелани Жоли уточнила, что Оттава готова прекратить поставки электроэнергии и энергоносителей в США.

    Напомним, 25 ноября Трамп заявил, что в первый день своего президентства планирует ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики, ссылаясь на проблемы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. После этого он пригрозил Канаде стать 51-м штатом США из-за нерешенных проблем. В ответ на это бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен обратился к Трампу с призывом помнить о независимости Канады и серьезности мировой ситуации.

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    16 января 2025, 17:56 • Новости дня
    Премьер Дании заявила об угрозах Трампа из-за Гренландии

    Reuters: Премьер Дании Фредериксен заявила об угрозах Трампа торговой войной

    Премьер Дании заявила об угрозах Трампа из-за Гренландии
    @ SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп не отказался от претензий на контроль над Гренландией и продолжает угрожать торговой войной Дании, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после телефонного разговора с Трампом.

    По словам Фредериксен, во время беседы Трамп подтвердил, что готов использовать экономическое принуждение, чтобы претендовать на Гренландию, пишет Reuters, передает ТАСС. Датская сторона не желает торговой войны, однако готовится к ней совместно с деловым сообществом страны, отметила премьер.

    Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подчеркнула, что решение о возможной независимости Гренландии будет принимать исключительно Гренландия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге выразила удивление по поводу сдержанной реакции властей Дании на заявление избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии.

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    16 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис

    Израильский эксперт Ципис: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис в Израиле

    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом выверенного тайминга со стороны США. И Дональд Трамп, и Джо Байден запишут ее себе в актив. Но в любой момент договоренность может сорваться из-за внешних или внутренних факторов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве.

    «Сделка Израиля и ХАМАС вызвала недовольство ряда израильских депутатов из коалиции и оппозиции. Пока неизвестно, сколько представителей палестинского движения Тель-Авив согласился выдать. Но, по всей видимости, речь идет об очень большом количестве. То есть фактически Израиль, освобождая заложников, пополняет ряды группировки свежими бойцами», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «На этом фоне возникает вопрос: в чем был смысл войны, которая длилась больше года? ХАМАС в перспективе восстановится, хотя изначальной целью, напомню, было его уничтожение. Поэтому ультраправые силы в парламенте и в обществе в целом выступают против этих договоренностей», – продолжил он.

    Собеседник указал, что в Кнессете уже звучат голоса политических сил о выходе из коалиции. «Если она будет расколота, то Израиль войдет в новый виток политического кризиса, и стоит ожидать внеочередные выборы», – детализировал Ципис. По его мнению, Нетаньяху при заключении сделки с ХАМАС «некуда было деваться» – он пошел на нее «под давлением Вашингтона».

    Спикер отметил и период, когда договоренность между сторонами была достигнута. «Можно сказать, что соглашение – это результат выверенного тайминга со стороны США. И Джо Байден, и Дональд Трамп, и обе партии – Демократическая и Республиканская – запишут договор себе в актив», – объяснил аналитик.

    Что касается других внешних сил, причастных к этой сделке, то политолог выделяет Египет и Катар. «Однако, насколько я знаю, главным актором в этом проекте является Британия. У нее ключи от этой сделки. Она имеет влияние и на ХАМАС, и на Израиль. Впрочем, в любой момент договоренность может сорваться под влиянием внешних или внутренних факторов», – заключил Ципис.

    Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. Оно вступит в силу в воскресенье, 19 января, и будет включать в себя три этапа, сообщил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани.

    Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В рамках этого этапа ХАМАС освободит 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. Тель-Авив в ответ освободит сотни палестинских заключенных, заявил президент США Джо Байден. По данным источников Al Jazeera, на свободе окажутся около 2 тыс. заключенных, в том числе 250 человек, осужденных на пожизненное заключение.

    Также будут увеличены поставки гуманитарной помощи в анклав: возобновится ввоз топлива, оборудования гражданской обороны и предметов первой необходимости для граждан, потерявших свои дома. На территории анклава начнут восстанавливать медучреждения и пекарни, раненых и больных перевезут на лечение.

    В ходе второго этапа должны быть объявлены полный вывод израильских войск из Газы и завершение войны. Кроме того, будут освобождены все оставшиеся заложники, в том числе израильские солдаты-мужчины.

    На третьем этапе пройдет обмен телами погибших и начнется восстановление Газы под контролем Египта, Катара и ООН. В ходе всех трех фаз будет действовать режим прекращения огня. В ХАМАС достижение соглашения назвали поворотным моментом в длительном конфликте с Израилем, подчеркнув стойкость палестинского народа в течение более 15 месяцев.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил Дональда Трампа за помощь в освобождении заложников. Он подчеркнул приверженность возвращению всех похищенных любыми средствами и выразил удовлетворение обещаниями избранного президента США о сотрудничестве между Вашингтоном и Тель-Авивом, направленном на предотвращение превращения Газы в прибежище для терроризма.

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    15 января 2025, 21:59 • Новости дня
    Пушков: Дания не пойдет на конфликт с США из-за Гренландии
    Пушков: Дания не пойдет на конфликт с США из-за Гренландии
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывания премьер-министра Дании о самостоятельности Гренландии, высказав сомнения в возможностях Копенгагена противостоять давлению США.

    Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен, сделанное ею во время разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, в котором она подчеркнула, что решение о независимости Гренландии будет приниматься исключительно самой Гренландией.

    В своем Telegram-канале сенатор заявил, что Дания осознает свои ограниченные возможности в обеспечении безопасности Гренландии. «Похоже, «гордая» Дания осознала, что два патрульных катера и две собачьи упряжки с полицейскими, которыми Копенгаген укрепил «безопасность» Гренландии, от напора Трампа ее не спасут», – написал он.

    Пушков также отметил, что Дания не может позволить себе конфликты с США, а Евросоюз, вероятно, оставит ее одну решать проблемы с Трампом. Он добавил, что Брюссель молчит, а протесты со стороны главы МИД Франции не имеют значения. Пушков выразил уверенность, что от кого на самом деле будет зависеть независимая Гренландия, ясно – не от Дании.

    Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подчеркнула, что решение о возможной независимости Гренландии будет принимать исключительно Гренландия, а не Дания или другие страны. До этого гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят идентифицировать себя ни с датчанами, ни с американцами.

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    16 января 2025, 06:09 • Новости дня
    В Госдуме призвали советников Трампа «не изобретать велосипед» по Украине

    Депутат Шеремет предложил советникам Трампа изучить мирные предложения Путина по Украине

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал советников Трампа поддержать мирные инициативы Владимира Путина для урегулирования конфликта на Украине, отказавшись от собственных разработок.

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что советникам избранного президента США Дональда Трампа не следует изобретать велосипед для прекращения конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Вместо этого, по мнению Шеремета, они должны изучить и принять предложения, изложенные президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что достаточные условия для мира уже обозначены российским лидером.

    Шеремет также отметил, что Трампу предстоит исправить ошибки своего предшественника Джо Байдена, которые, по его словам, угрожают ядерной безопасности. Он подчеркнул необходимость личной встречи и диалога между Россией и США для снижения напряженности, которую, как считает депутат, искусственно создала администрация Байдена.

    Напомним, накануне Reuters сообщило о поддержке большинством советников Трампа идеи создания демилитаризованной зоны на Украине, патрулируемой европейскими военными. Также было предложено заморозить текущую линию фронта.

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    16 января 2025, 03:15 • Новости дня
    Гренландия отвергла идею присоединения к США

    Только 0,0001% гренландцев поддержали идею стать гражданами США

    Tекст: Максим Попов

    Депутат парламента Гренландии и председатель оппозиционной партии «Налерака» Пеле Броберг заявил, что 75% населения острова выступают за независимость от Дании, при этом лишь 0,0001% гренландцев хотят стать гражданами США.

    По словам Броберга, подавляющее большинство населения острова высказывается в пользу независимости от Дании, но лишь ничтожно малое количество гренландцев готовы стать гражданами США, передает РИА «Новости».

    Напомним, 7 января избранный президент Дональд Трамп заявил о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности США в части защиты от потенциальных угроз со стороны Китая и России.  В ответ на это премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что решение о возможной независимости Гренландии будет принимать исключительно Гренландия, а не Дания или другие страны. Гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят идентифицировать себя ни с датчанами, ни с американцами.


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    16 января 2025, 19:44 • Новости дня
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    @ Susan Walsh/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва выразила готовность выслушать предложения Вашингтона о возможной встрече президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Россия готова выслушать предложения из Вашингтона о возможных контактах между Путиным и Трампом и конструктивно на них ответить, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что российская сторона понимает всю ситуацию и ожидает, что рано или поздно сигналы из Вашингтона поступят. «Мы готовы к ним, мы готовы выслушать соответствующие предложения и конструктивно на них ответить», – сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись с комментариями Ушакова была опубликована в Telegram-канале журналиста.

    Ранее Рябков допустил телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Сам Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется.

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    16 января 2025, 10:58 • Новости дня
    Стало известно об отказе Обамы, Клинтона и Буша-младшего от обеда у Трампа

    NBC: Обама, Клинтон и Буш-младший пойдут на инаугурацию Трампа, но пропустят обед

    Tекст: Мария Иванова

    Бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший примут участие в церемонии инаугурации Дональда Трампа, но не посетят официальный обед по этому случаю, при этом Обама отклонил личное приглашение, отмечает NBC.

    Обама, Клинтон и Буш-младший примут участие в инаугурации нового президента Дональда Трампа, но пропустят официальный обед, организованный в его честь, передает NBC News. Они будут присутствовать на церемонии приведения Трампа к присяге, которая состоится 20 января, но не останутся на последующий обед, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что Обама получил личное приглашение на этот обед, но отклонил его. Аналогично Билл Клинтон также отказался от участия в обеде, несмотря на полученное приглашение. Офис Джорджа Буша – младшего заявил, что не отслеживает его приглашение на обед.

    Кроме того, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, супруга Билла Клинтона, также не планирует принимать участие в обеде.

    На инаугурации бывших президентов будут сопровождать их жены, за исключением Мишель Обамы, которая не будет присутствовать.

    Дональд Трамп станет 47-м президентом США, а инаугурация ознаменует его возвращение в Белый дом после четырех лет управления демократом Джо Байденом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать  инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения, что в Еврокомиссии сочли нормальным, так как аналогичная практика наблюдалась и ранее.

    Также премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет  на инаугурацию Трампа.

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    16 января 2025, 01:00 • Новости дня
    Трюдо пригрозил ответом на тарифы Трампа против Канады

    Трюдо заявил о готовности Канады ответить на тарифы Трампа против канадских товаров

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна готова принять меры в ответ на возможные тарифы США в размере 25% на канадские товары, угрожающие экономическим отношениям между странами.

    Как сообщает ТАСС, Трюдо отметил, что Канада рассматривает все возможные варианты реагирования на планы будущего президента США Дональда Трампа ввести тарифы в размере 25% на все канадские товары. «Мы используем все инструменты для защиты канадцев», – подчеркнул премьер-министр.

    Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава готова прекратить поставки электроэнергии и энергоносителей в США, если эти тарифы будут введены. В настоящее время Канада экспортирует в США порядка 60% своей нефти и 85% электроэнергии, что составляет значительную часть двусторонней торговли между странами.

    Напомним, 25 ноября Трамп заявил, что в первый день своего президентства планирует ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики, ссылаясь на проблемы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. После этого он пригрозил Канаде стать 51-м штатом США из-за нерешенных проблем. В ответ на это бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен обратился к  Трампу с призывом помнить о независимости Канады и серьезности мировой ситуации.

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    16 января 2025, 01:43 • Новости дня
    Лондон отложил подписание сделки с Маврикием по Чагосу до инаугурации Трампа

    Британия не подпишет соглашение о передаче архипелага Чагос Маврикию до прихода Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Британское правительство решило отложить подписание соглашения о передаче архипелага Чагос Маврикию до вступления в должность нового президента США Дональда Трампа, сообщила The Guardian.

    В канцелярии премьер-министра Великобритании заявили, что данное решение позволит новой администрации США детально изучить все детали соглашения, передает ТАСС.

    Официальный представитель Даунинг-стрит подчеркнул: «Совершенно разумно дать новой администрации возможность изучить все детали соглашения». Однако в Лондоне отвергли предположения о том, что Трамп сможет наложить вето на сделку.

    Соглашение о передаче суверенитета над архипелагом Чагос Маврикию было заключено правительством Британии 3 октября 2024 года. Согласно договоренностям, британско-американская военная база на острове Диего-Гарсия должна продолжать работу как минимум в течение 99 лет.

    Ранее сообщалось, что Британия согласилась арендовать военную базу на Чагосе за 11 млрд долларов.

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    16 января 2025, 14:50 • Новости дня
    Захарова: Россия удивлена сдержанной реакцией Дании на заявления Трампа о Гренландии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге выразила удивление по поводу сдержанной реакции властей Дании на заявление избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии.

    Захарова подчеркнула, что Копенгаген демонстрирует весьма сдержанную реакцию на заявления нового президента США, которые, по ее словам, являются весьма значительными, передает ТАСС.

    «Примечательно, что это действительно вызывает удивление», – отметила она.

    Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подчеркнула, что решение о возможной независимости Гренландии будет принимать исключительно Гренландия, а гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят идентифицировать себя ни с датчанами, ни с американцами.

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    16 января 2025, 01:27 • Новости дня
    Нетаньяху обсудил с Трампом освобождение заложников в Газе

    Нетаньяху поблагодарил Трампа за помощь в освобождении заложников

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом вопросы освобождения заложников в секторе Газа и дальнейшие действия по предотвращению терроризма.

    Как сообщили в канцелярии главы израильского правительства, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы Нетаньяху поблагодарил Трампа за его содействие в продвижении освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, передает ТАСС.

    Нетаньяху подчеркнул свою приверженность возвращению всех похищенных любыми средствами и выразил удовлетворение обещаниями Трампа о сотрудничестве между США и Израилем, направленном на предотвращение превращения Газы в прибежище для терроризма.

    Также стороны договорились о скорой встрече в Вашингтоне, на которой планируется обсудить текущую ситуацию в Газе и другие важные вопросы, связанные с безопасностью и двусторонними отношениями.

    До этого США объявили о шестинедельном перемирии в Газе и начале вывода израильских войск. Напомним, 15 января глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что  Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня. Одновременно с этим президент США Джо сообщил о трех фазах перемирия в Газе.

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