Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Трамп прибыл в Конгресс на инаугурацию
Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Конгресс на церемонию инаугурации, которая пройдет внутри Капитолия впервые за 40 лет.
Прибытие Трампа в Конгресс транслируют ведущие американские новостные телекомпании, передает ТАСС. Перед своим прибытием в Конгресс Трамп провел встречу с уходящим президентом Джо Байденом в Белом доме.
Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп собрал рекордные 250 млн долларов на свою инаугурацию, а из-за ожидаемых холодов в Вашингтоне он решил провести церемонию в помещении ротонды Капитолия, а не на улице перед ним.
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.