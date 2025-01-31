Ведомство Маска сократило бюджет инклюзивных программ США на 1 млрд долларов

Маск сэкономил 1 млрд долларов на федеральных программах инклюзивности США

Tекст: Мария Иванова

Ведомство по повышению эффективности правительства США, которым руководит Илон Маск, сократило финансирование программ, направленных на поддержание разнообразия и инклюзивности, на сумму более 1 млрд долларов, передает ТАСС. Маск написал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что ведомство сэкономило налогоплательщикам более 1 млрд долларов на «сумасшедших DEI-контрактах».

После инаугурации президента Дональда Трампа 20 января были подписаны указы о закрытии всех программ, связанных с инклюзивностью и разнообразием в федеральных ведомствах. Также было постановлено признавать в США только два пола – мужской и женский.

Согласно информации телекомпании NBC, федеральным служащим дано указание сообщать о коллегах, работающих на должностях, связанных с политикой многообразия, равенства и инклюзивности, которых могла не учесть новая администрация.

Инициативы Маска вызвали широкий резонанс и обсуждение в обществе. Сторонники считают, что такая мера поможет сэкономить бюджетные средства и повысить эффективность использования ресурсов. Однако критики обеспокоены тем, что такие действия могут навредить усилиям по обеспечению равных возможностей для всех граждан.

Ранее сообщалось. что федеральный бюджет США пополнится на 145 млн долларов благодаря отказу от политики инклюзивности в ряде министерств, а Департамент по достижению государственной эффективности США под руководством Илона Маска заявил об экономии 1 млрд долларов в день для федерального бюджета благодаря сокращению расходов и реструктуризации, передает ABC News.

Кроме того президент США Дональд Трамп запретил операции по смене пола у несовершеннолетних, аргументируя решение защитой детей от необратимых медицинских вмешательств,