Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Луговки, Сенного и Покровки Сумской области, говорится в сообщении в канале Max Минобороны России.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом со Старой Покровкой, Циркунами, Веселым и Терновой.

Потери ВСУ при этом составили до 175 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ. Уничтожены два склада матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Паламаревки, Моначиновки, Благодатовки, Новоосиново, Грушевки Харьковской области и Маяков Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника составили до 170 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, артиллерийское орудие и станция РЭБ. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады спецназначения в районах Резниковки, Никифоровки, Константиновки, Дружковки и Алексеево-Дружковки ДНР.

Противник при этом потерял до 125 военнослужащих, семь бронемашин и станцию РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и склад матсредств, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, двух егерских, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадыамморской пехоты и нацгвардии у Торецкого, Кучерова Яра, Белицкого, Сергеевки, Доброполья ДНР, Новопавловки, Новоподгородного, Гавриловки, Подгавриловки и Райполя Днепропетровской области.

При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 270 военнослужащих, три бронемашины и три станции РЭБ. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Малиновки, Добропасово, Киричково Днепропетровской области, Любицкого, Зеленой Дибровы, Мирного, Орлов, Воздвижевки, Лесного и Копани Запорожской области.

Противник потерял до 340 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Графское в Харьковской области. Ранее они освободили Риздвянку в Запорожской области.

До этого Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике.