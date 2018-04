В будущем искусственный интеллект сможет создать бессмертного диктатора, заявил американский бизнесмен, глава SpaceX и Tesla Илон Маск.

В документальном фильме «Вы доверяете этому компьютеру?» (Do You Trust This Computer?) Маск сказал, что развитие искусственного интеллекта может в будущем привести к тому, что он в той или иной форме будет управлять миром. «Самое нестрашное будущее, которое я могу представить, – то, в котором мы хотя бы демократизировали искусственный интеллект», – приводит его слова РИА «Новости».

Американский бизнесмен отметил, что если одна компания или небольшая группа людей сможет разработать богоподобный цифровой суперинтеллект, они смогут завоевать мир.

Маск отметил, что диктатор-человек рано или поздно умирает, а вот в случае с искусственным интеллектом диктатор будет вечным.

Он также сказал, что ИИ не обязательно должен быть «злым», чтобы уничтожить человечество. «Если у него есть какая-то цель и человечество стоит на пути, он уничтожит его в порядке вещей, даже не думая об этом. Без обид», – добавил он.

Ранее Маск в ответ на заявление российского президента Владимира Путина о том, что страна, которая получит лидерство в развитии искусственного интеллекта, станет властелином мира, предупредил, что это может привести к началу третьей мировой войны.