Bloomberg: ИИ сократит штат программистов в крупнейших компаниях мира

Угроза ИИ для программистов стала более очевидной

Вопросы влияния искусственного интеллекта на рынок труда остаются в центре внимания после того, как Microsoft сократила около 6 тыс. рабочих мест, передает Bloomberg.

Увольнения затронули сотрудников, занимающихся разработкой программного обеспечения и управлением продуктами, что совпало с технологическим бумом в области ИИ.

Исследовательница Брукингского института Молли Киндер отметила, что увольнения сотрудников Microsoft в сфере разработки программного обеспечения и искусственного интеллекта являются предвестником того, как генеративный искусственный интеллект начинает менять их работу. Программирование находится на переднем крае интеграции искусственного интеллекта, поэтому неудивительно, что инженеры одними из первых почувствовали перемены – они первые, но не последние.

Не только Microsoft, но и другие крупные компании пересматривают подход к набору кадров. Норвежский суверенный фонд и руководители компаний Shopify и DuoLingo предпочли повышение производительности за счет внедрения ИИ, а не увеличение штата. Alphabet и Microsoft сообщили, что ИИ уже участвует в создании более 30% их кода.

Венчурный инвестор Джеффри Бассганг предположил, что крупные технологические компании могут впредь не увеличивать количество сотрудников, а фокусироваться на росте выручки при стабильном штате.

Генеративный искусственный интеллект внедряется для повышения эффективности программирования, обслуживания клиентов и маркетинга.

Эксперты предупреждают, что массовое внедрение ИИ и текущая экономическая неопределенность могут привести к тому, что спрос на новых сотрудников совсем снизится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Neuralink намерена впервые имплантировать мозговой чип Blindsight для возвращения зрения в течение ближайших двенадцати месяцев, о чем рассказал Илон Маск.