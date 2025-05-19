Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.22 комментария
Bloomberg: ИИ сократит штат программистов в крупнейших компаниях мира
Угроза ИИ для программистов стала более очевидной
Массовые увольнения в Microsoft и заявления технологических гигантов о росте роли искусственного интеллекта усилили опасения за будущее профессий в сфере программирования, пишет Bloomberg.
Вопросы влияния искусственного интеллекта на рынок труда остаются в центре внимания после того, как Microsoft сократила около 6 тыс. рабочих мест, передает Bloomberg.
Увольнения затронули сотрудников, занимающихся разработкой программного обеспечения и управлением продуктами, что совпало с технологическим бумом в области ИИ.
Исследовательница Брукингского института Молли Киндер отметила, что увольнения сотрудников Microsoft в сфере разработки программного обеспечения и искусственного интеллекта являются предвестником того, как генеративный искусственный интеллект начинает менять их работу. Программирование находится на переднем крае интеграции искусственного интеллекта, поэтому неудивительно, что инженеры одними из первых почувствовали перемены – они первые, но не последние.
Не только Microsoft, но и другие крупные компании пересматривают подход к набору кадров. Норвежский суверенный фонд и руководители компаний Shopify и DuoLingo предпочли повышение производительности за счет внедрения ИИ, а не увеличение штата. Alphabet и Microsoft сообщили, что ИИ уже участвует в создании более 30% их кода.
Венчурный инвестор Джеффри Бассганг предположил, что крупные технологические компании могут впредь не увеличивать количество сотрудников, а фокусироваться на росте выручки при стабильном штате.
Генеративный искусственный интеллект внедряется для повышения эффективности программирования, обслуживания клиентов и маркетинга.
Эксперты предупреждают, что массовое внедрение ИИ и текущая экономическая неопределенность могут привести к тому, что спрос на новых сотрудников совсем снизится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Neuralink намерена впервые имплантировать мозговой чип Blindsight для возвращения зрения в течение ближайших двенадцати месяцев, о чем рассказал Илон Маск.