Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.
Полина Гагарина подала второй иск об отмене европейских санкций
Российская исполнительница Полина Гагарина повторно попыталась оспорить введенные Брюсселем ограничения, направив соответствующее заявление 25 мая.
Европейская инстанция зарегистрировала дело под номером T-314/26, передает РИА «Новости». Сейчас иск находится на стадии рассмотрения. Ответчиком выступает Совет Европейского союза.
Ограничительные меры против певицы ввели в июне 2024 года. Брюссель обосновал свое решение участием артистки в мероприятиях, поддерживающих политику российских властей. Главной причиной стало выступление на концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма.
После попадания в санкционные списки артистка уже обращалась в суд с требованием аннулировать ограничения. Первое дело также продолжает рассматриваться. Детали новых требований пока не раскрываются, в публичной базе доступны лишь базовые регистрационные данные.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз внес Полину Гагарину в санкционный список летом 2024 года.
Певица подала первый иск для аннулирования ограничений. Европейский суд юстиции подтвердил получение документов от защиты артистки.