19FortyFive: Су-57 и ПАК ДА оказались под угрозой исчезновения

Tекст: Валерия Городецкая

Автор 19FortyFive Рубен Джонсон ссылается на некую утечку секретных документов, согласно которым «российская промышленность испытывает дефицит ключевых деталей для производства современных боевых самолетов, а также сталкивается с нехваткой специалистов», передает «Царьград».

Джонсон охарактеризовал ситуацию фразой «царство потеряно из-за отсутствия гвоздя».

По его мнению, «Су-57 без серьезных изменений между прототипами и серийными образцами рискует не соответствовать стандартам пятого поколения».

Журналист подчеркивает, что «ПАК ДА пока существует исключительно в виде проекта».

Ранее Россия предложила Индии поставку и локализацию производства Су-57.