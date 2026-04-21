Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.
19FortyFive: Су-57 и ПАК ДА оказались под угрозой исчезновения
Русские истребители пятого поколения Су-57 и перспективный стратегический бомбардировщик ПАК ДА якобы оказались под угрозой исчезновения из-за нехватки компонентов, пишет 19FortyFive.
Автор 19FortyFive Рубен Джонсон ссылается на некую утечку секретных документов, согласно которым «российская промышленность испытывает дефицит ключевых деталей для производства современных боевых самолетов, а также сталкивается с нехваткой специалистов», передает «Царьград».
Джонсон охарактеризовал ситуацию фразой «царство потеряно из-за отсутствия гвоздя».
По его мнению, «Су-57 без серьезных изменений между прототипами и серийными образцами рискует не соответствовать стандартам пятого поколения».
Журналист подчеркивает, что «ПАК ДА пока существует исключительно в виде проекта».
Ранее Россия предложила Индии поставку и локализацию производства Су-57.