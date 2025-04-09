Адвокат сообщил о возвращении Ефремова к карьере после лечения

Эксперт объяснил рекордную неприязнь поляков к украинцам

Полонист Стремидловский: Украина и беженцы стали ключевой темой президентской гонки в Польше

Tекст: Анастасия Куликова

«За месяц до выборов президента Польши тройка кандидатов-лидеров выглядит следующим образом: фаворитом является Рафал Тшасковский от "Гражданской платформы", затем идет поддерживаемый партией "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, а в затылок ему дышит Славомир Менцен от "Конфедерации"», – отметил полонист Станислав Стремидловский.

Он уточнил, что, по некоторым опросам, во втором туре Тшасковский будет бороться с Менценом. Впрочем, оговаривается политолог, к 18 мая многое может измениться. Пока же в предвыборных кампаниях политиков можно выделить четыре тенденции. Первая – основной упор они делают на внешнюю политику и безопасность республики.

«Эта тема для кандидатов самая "вкусная", поскольку можно с легкостью обвинять своих соперников. Так, Навроцкому ставят в вину то, что своей антиевропейской политикой он якобы играл на руку России. Тшасковского и правительство Дональда Туска упрекают в том, что они лишь пиарятся за счет программ вроде "Восточный щит", но на деле ничего не делают для укрепления Польши», – детализировал Стремидловский.

В Варшаве начинается своего рода соревнование по воинственным заявлениям. «Больше голосов поляков получит тот, кто окажется более убедительным в роли ястреба», – добавил он. Менее выгодная тема для кандидатов – экономика и проблемы социальной сферы, в том числе доступность медицины и рост цен на жилье. Они не могут предложить решений и будут глупо выглядеть, ругая оппонентов. Поэтому вторая тенденция этой кампании заключается в том, что экономические и социальные вопросы политиками сознательно приглушаются, продолжил собеседник.

Зато поднимаются темы, возбуждающие эмоции избирателей. Среди таковых – Украина и украинские беженцы. «Одно время было популярно ругаться на то, что украинцам в Польше дают возможность попасть к врачам без очереди, а польским гражданам приходится ждать приема очень долго», – напомнил эксперт. Третья тенденция кампании состоит в том, что кандидаты раскручивают украинский вопрос, а поляки откликаются, отметил аналитик.

Стремидловский объясняет: существует целый ряд причин негативного отношения к украинцам. Среди них – неблагодарность со стороны Киева, падение уровня жизни поляков, разорение местных фермеров из-за ввоза украинской сельхозпродукции, споры в связи с Волынской резней. «В ситуации, когда в ваш дом приходит человек с улицы, пусть даже ваш сосед со сложной историей, и он живет у вас несколько лет, это будет раздражать даже самого терпеливого человека», – указал спикер.

При этом ранее в ПиС рассчитывали, что Украина станет их инструментом, на котором партия сможет как заработать политическое влияние, так и сделать хороший бизнес, напомнил полонист. «Расчет был на то, что офис Владимира Зеленского хотя бы не будет создавать проблем в польской внутренней политике. В результате получилось, что местные жители видят украинцев в роли "козлов", которых лучше "убрать с балкона", чтобы всем в "квартире" легче дышалось», – иронично отметил эксперт.

Наконец, четвертая тенденция кампании – фактор Вашингтона. «Навроцкому приходится объяснять тарифную войну с США тем, что виноват не Дональд Трамп, как это сейчас принято считать в Европе, а сам Евросоюз. Тшасковский и Менцен также не могут позволить себе перейти на антиамериканские позиции. То, что будет делать дальше Белый дом, вполне может серьезно "перепахать" предвыборную повестку польских кандидатов в президенты», – заключил Стремидловский.

Ранее стало известно о максимальном за последние три года росте уровня неприязни к украинцам в Польше. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра Res Futura с использованием ИИ-платформы SentiOne.

По их данным, в марте число публикаций, критически настроенных к гражданам Украины и властям Киева, достигло 325 млн. Призыв к прекращению военной помощи стал доминирующим нарративом – его доля составила 32%.

Кроме того, поляки массово обвиняют проживающих в их стране украинцев в ухудшении криминогенной обстановки, а также в злоупотреблениях социальными льготами. В комментариях в соцсетях также преобладала тема Волынской резни – она встречалась под 46% публикаций.

На сегодняшний момент, по данным польского МВД, в стране проживают более 1,5 млн граждан Украины, из которых более 900 тыс. пользуются временной защитой и льготами для беженцев. Украинский фактор становится едва ли не главным в президентской гонке.

Так, кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил, что «глубоко разочарован» Владимиром Зеленским. Он отметил, что Польша оказывает значительную экономическую и военную поддержку Украине, но сама оказывается в невыгодном положении из-за решений Еврокомиссии.

Навроцкий подчеркнул, что польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Также он напомнил о поддержке, которую украинские беженцы получили от Польши, и о помощи, предоставленной украинской армии польским правительством.

«За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован президентом Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству», – заявил политик.

«Я регулярно говорю: во-первых – Польша, поляки. Если кому-то, фермеру или предпринимателю угрожает неравная конкуренция со стороны Украины, то я буду на стороне польского предпринимателя, а Зеленскому скажу ясно: вы должны относиться к нам как к партнеру», – заключил кандидат в президенты.