Кремль: Помощь Киеву от США не изменит успехи российской армии в зоне СВО

Tекст: Александра Юдина

По его словам, задействованные в СВО российские войска улучшают свои позиции, динамика сейчас понятна абсолютно всем, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что этого не изменят выделенные со стороны США деньги и вооружения.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал взятие Авдеевки «реальным успехом» ВС России.