Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.4 комментария
Кремль: Помощь Киеву от США не изменит успехи российской армии в зоне СВО
Российские военные улучшают позиции в зоне спецоперации на Украине, несмотря на выделяемую США помощь Киеву, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, задействованные в СВО российские войска улучшают свои позиции, динамика сейчас понятна абсолютно всем, передает ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что этого не изменят выделенные со стороны США деньги и вооружения.
Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал взятие Авдеевки «реальным успехом» ВС России.