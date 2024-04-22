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    То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хотят ли европейцы войны с Россией

    Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?

    8 комментариев
    22 апреля 2024, 10:50 • Новости дня

    Буданов назвал взятие Авдеевки «реальным успехом» ВС России

    Буданов назвал взятие Авдеевки «реальным успехом» ВС России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил украинской службе Би-би-си, что взятие Авдеевки в ДНР стало «реальным успехом» российского командования.

    По его словам, у российских военных в Авдеевке состоялся реальный успех, это факт, передает ТАСС.

    Напомним, в апреле ВСУ потеряли существенную часть позиций у сел Новокалиново и Очеретино под Авдеевкой. Сама же Авдеевка, которая за время конфликта в Донбассе была превращена украинскими войсками в один из их главных укрепрайонов, перешла под контроль российских военных 19 апреля.

    20 апреля 2024, 15:47 • Новости дня
    В ВСУ назвали потерю Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»

    CNN: Потеря Украиной Часова Яра станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»

    В ВСУ назвали потерю Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»
    @ Radio Free Europe/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Потеря ВСУ Часова Яра, который является одним из ключевых рубежей, обернется «серьезным сдвигом» для украинской армии, которая и так находится в мрачном положении, отмечает канал CNN.

    В сюжете отмечается, что ВСУ отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. По словам командира батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрия Федоренко, заняв Часов Яр, российские войска возьмут под «огневой контроль» Константиновку и Краматорск, что станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка», передает РИА «Новости».

    Кроме того, еще одно ключевое место, по словам украинских военных, это село Очеретино, взяв которое, российская армия сможет контролировать жизненно важные для ВСУ логистические маршруты.

    Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос сообщил, что ВСУ под Часовым Яром находятся в крайне тяжелом положении: нет людей, техники, разведки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким способом Часов Яр будет освобождать Российская армия.

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    21 апреля 2024, 10:10 • Новости дня
    Корабль ЧФ России отбил ракетную атаку ВСУ
    Корабль ЧФ России отбил ракетную атаку ВСУ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные в Севастополе на одном из кораблей отбили атаку противокорабельной ракеты, от упавших осколков произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Как сообщил Развожаев в своем Telegram-канале, в воскресенье утром на одном из кораблей моряки отбили атаку противокорабельной ракеты. Он добавил, что упавшие осколки вызвали возгорание, которое быстро потушили.

    Ранее российские военные сбили над Черным морем украинскую ракету «Нептун».

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    21 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    На аэродроме Днепр уничтожены украинские МиГ-29 и пусковая установка ЗРК С-300ПС
    На аэродроме Днепр уничтожены украинские МиГ-29 и пусковая установка ЗРК С-300ПС
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили на аэродроме Днепр украинские самолет МиГ-29, пункт управления, радиолокатор и пусковую установку ЗРК С-300ПС, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что ВС РФ поразили цех по производству беспилотников, радиолокационную станцию «Пеликан», а также живую силу и технику ВСУ в 104 районах.

    По данным Минобороны, средствами ПВО за сутки сбиты 194 украинских БПЛА, восемь реактивных снарядов HIMARS и «Ураган».

    В сообщении говорится, что с начала СВО уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 22 289 БПЛА, 508 ЗРК, 15 816 танков и ББМ, 1269 РСЗО, 9008 орудий артиллерии, 21 205 единиц спецтехники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что войска ДНР при поддержке российских сил задействовали комплекс мер, в результате которых взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике.

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    20 апреля 2024, 11:15 • Новости дня
    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России

    Депутат Ивлев: НАТО планирует удары ВСУ по России во время командно-штабных игр

    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России
    @ Dirk Waem/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары украинских войск по территории России планируются во время командно-штабных игр в интересах ВСУ на картах российских регионов генералами НАТО под руководством США, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

    Ивлев отметил, что заявления Йенса Столтенберга о якобы законных ударах ВСУ по России, можно назвать признанием в том, что НАТО координирует действия Украины. По его словам, натовские генералы в Монсе под Брюсселем проводят учения на картах Крыма, ДНР, ЛНР, Белгородской и Брянской и других областей, после чего дают команды главкому ВСУ Александру Сырскому, передает РИА «Новости».

    Также депутат заявил, что украинских летчиков и специалистов ПВО обучают на авиабазе Рамштайн натовские инструкторы, а на полигонах НАТО солдаты ВСУ обкатывают Abrams и Leopard. По его словам, спутники и беспилотники США передают разведданные и оказывают навигационную поддержку при нанесении ударов ВСУ по России.

    Ивлев считает, что своими заявлениями о легитимности ударов ВСУ, он разрешил Киеву и в дальнейшем продолжать террористические атаки России.

    Ранее Столтенберг заявил, что альянс считает законными удары Украины «по военным целям в глубине территории России».

    До этого Столтенберг заявлял, что союзникам, выбирая между помощью Киеву и собственным вооружением, следует выбрать Украину, которой нужно больше оружия.

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    21 апреля 2024, 13:28 • Новости дня
    Российские войска освободили Богдановку в ДНР
    Российские войска освободили Богдановку в ДНР
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Войска ДНР при поддержке российских сил задействовали комплекс мер, в результате которых взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на западном направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны.

    Отмечается, что уничтожены 155-мм гаубица М777, два 105-мм орудия М119, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм САУ «Акация», 122-мм САУ «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», БМ РСЗО «Град», РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

    В Минобороны уточнили, что на южном направлении подразделения Южной группировки войск полностью освободили Богдановку, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение 53-й механизированной бригаде ВСУ. В сообщении говорится, что отражены две контратаки 93-й механизированной бригады ВСУ и уничтожены 152-мм орудие Д-20, БМ РСЗО «Град», две станции РЭБ «Нота», пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Как указали в пресс-службе, на центральном направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение 3-й штурмовой и 24-й механизированной бригадам ВСУ, а также отразили восемь контратак и уничтожили 155-мм гаубицу М777 и склад ГСМ.

    По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны, а также уничтожили 155-мм гаубицу FH-70, 122-мм гаубицу Д-30 и две станции РЭБ «Нота».

    В ведомстве добавили, что на Днепровском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение 23-й бригаде нацгвардии и 121-й бригаде теробороны, также уничтожена 175-мм САУ М107 производства США.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские войска за сутки улучшили свои позиции на четырех направлениях в зоне СВО.

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    21 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали трофейный танк Leopard 2
    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали трофейный танк Leopard 2
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцам группировки «Центр» удалось успешно эвакуировать танк Leopard 2 из зоны боевых действий, сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

    В своем Telegram-канале он опубликовал кадры эвакуации, а также рассказал, что специалисты группировки тщательно спланировали и провели эту операцию.

    По словам Соловьева, чтобы сдвинуть с места немецкий танк, эвакуационной команде пришлось подорвать его гусеницы.

    Ранее военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса эвакуировали с линии боевого соприкосновения в населенном пункте Северное на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder.

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    20 апреля 2024, 21:54 • Новости дня
    Казачья бригада «Днепр» уничтожила разведкатера ВСУ с дорогостоящим оборудованием

    Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ с дорогостоящим оборудованием

    Tекст: Кристина Цыцура

    Добровольцы из бригады «Днепр» уничтожили два разведывательных катера ВСУ с дорогостоящим оборудованием у Кинбурнской косы, сообщил командир бригады Андрей Жидков.

    Катера были уничтожены из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», передает ТАСС.

    «Раньше не представлялось возможности уничтожения, так как ПТРК «Корнет» работает на километр-полтора (прицельная дальность)», – сказал Жидков.

    Отмечается, что на такое близкое расстояние катера-разведчики противника подошли впервые за все время СВО.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ.

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    20 апреля 2024, 11:49 • Новости дня
    МИД потребовал от международных организаций осуждения убийства Еремина

    Захарова: Убийство журналиста Еремина подтверждает террористическую сущность киевского режима

    МИД потребовал от международных организаций осуждения убийства Еремина
    @ t.me/izvestia

    Tекст: Вера Басилая

    Москва расценивает целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста Семена Еремина как очередное подтверждение террористической сущности киевского режима и требует от профильных международных организаций и правозащитных структур незамедлительного и решительного осуждения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой в официальном Telegram-канале  МИД России заявлено, что режим Зеленского открыл настоящую охоту на российских журналистов, военкоров, общественных деятелей, которые раскрывают мировому сообществу правду о преступлениях Киева.

    Представитель МИД рассказала, что Еремин опубликовал доказательства, что именно российские журналисты на передовой  объявлены боевиками ВСУ приоритетными целями для уничтожения. Она назвала кровавое убийство Еремина актом мести со стороны режима Зеленского и потребовала от международного сообщества осудить жестокое преступление.

    Она отметила, что привычное молчание со стороны Запада дает карт-бланш киевской клике на новые террористические атаки против журналистов и делает его соучастником этих преступлений. Захарова назвала неприемлемыми «двойные стандарты» в деле обеспечения прав СМИ и безопасных условий для их деятельности.

    Напомним, корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара украинского беспилотника около села Приютное у границы ДНР и Запорожской области. Он работал в зоне СВО с февраля 2022 года, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В ООН призвали расследовать гибель Еремина.

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    20 апреля 2024, 18:48 • Новости дня
    ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ

    ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российская армия уничтожила несколько МиГ-29 и системы С-300 украинских сил, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    Речь идет о самолетах, которые вылетали с авиабазы под Днепропетровском, передает РИА «Новости» его слова.

    «Это та часть стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ», – рассказал аналитик.

    Также Меркуриса добавил, что ВСУ лишись четырех установок ПВО С-300.

    Ранее в Киеве назвали потерю Украиной Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка».

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    21 апреля 2024, 08:57 • Новости дня
    Группировка ВСУ в Семеновке оказалась под угрозой окружения

    Кимаковский: Группировка ВСУ в Семеновке рискует попасть в окружение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка украинских войск в селе Семеновка рискует оказаться в окружении. У населенного пункта осталась единственная дорога, по которой ВСУ могут покинуть населенный пункт, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, у ВСУ осталась одна дорога, по которой они могут выйти из Семеновки под Авдеевкой, при этом оставшаяся там группа украинских военных может попасть в окружение, передает РИА «Новости».

    Кимаковский сообщил также, что оставшийся путь снабжения также находится под огневым контролем ВС России.

    Ранее Кимаковский сообщил, что укрепрайон украинских войск, в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре.

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    20 апреля 2024, 13:52 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по Одесскому припортовому заводу

    Подполье: Российские военные нанесли удар по Одесскому припортовому заводу

    Российские военные нанесли удар по Одесскому припортовому заводу
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Целью удара ВС России по Южному был Одесский припортовый завод, располагающийся вплотную к Южному порту, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источники Лебедева уточнили, что был нанесен удар по Одесскому припортовому заводу, который находится впритык к Южному, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщал, что ВС России ударили по порту города Южный, и уничтожили ангар с водными беспилотниками.

    Также Лебедев сообщил, что ВС России уничтожили склад с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессы.

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    19 апреля 2024, 15:40 • Новости дня
    Economist: Российская армия легко продвигается в зоне СВО

    Economist: Российская армия легко продвигается в зоне СВО, сея панику на Западе

    Economist: Российская армия легко продвигается в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Британский журнал The Economist пишет, что Российская армия легко продвигается в зоне спецоперации, встречая минимальное сопротивление со стороны украинских военных.

    По данным издания, так как у Украины нет средств для подавления наступления пехоты, Российская армия теперь может с легкостью приблизиться к ее позициям, передает РИА «Новости».

    Ранее газета The Washington Post писала, что Россия сможет продолжать вести СВО по меньшей мере еще два года благодаря тому, что ей удалось нарастить военное производство.

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    20 апреля 2024, 14:01 • Новости дня
    ВС России поразили хранилище авиатоплива ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили хранилище авиатоплива ВСУ

    ВС России поразили хранилище авиатоплива ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска поразили хранилище авиатоплива воздушных сил Украины, два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, была поражена также живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах.

    Средствами ПВО сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотников, а также пять управляемых авиационных французских бомб Hammer»

    Всего с начала СВО были уничтожены 591 самолет, 270 вертолетов, 22095 беспилотников, 506 ЗРК, 15812 танков и других бронемашин, 1267 машин РСЗО, 8991 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21183 единицы спецтехники.

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    20 апреля 2024, 09:32 • Новости дня
    Эксперт расписал преимущества «мангалов» на поле боя

    Разработчик РЭБ : Атака ХАМАС на Израиль показала эффективность «мангалов» на танках

    Эксперт расписал преимущества «мангалов» на поле боя
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атака ХАМАС на Израиль в 2023 году показала, что так называемые «мангалы» на российских танках зря подвергались насмешке, заявил разработчик устанавливаемой на бронетехнику России модульной системы РЭБ «Волнорез» Станислав.

    По его словам, Израиль ранее не ставил на бронетехнику «козырьки», для борьбы с БПЛА использовались другие средства, в том числе антидроновые ружья. После атаки ЦАХАЛ израильские танки были спешно оборудованы так называемыми «мангалами», над которыми в свое время смеялись на Западе, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что полгода назад возимой РЭБ, какой ее придумали разработчики «Волнореза», не было как класса ни у одной армии мира, в итоге, израильские «Меркавы» в первые дни атаки ХАМАС были сожжены простейшими дронами, а российская армия уже давно их подавляла при помощи, в том числе, «мангалов».

    Ранее американские СМИ писали, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, за несколько дней израильская армия лишилась шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.

    Армия обороны Израиля после этого начала установку дополнительной защиты на свои танки «Меркава» в виде антидроновых «мангалов», как это делает российская армия в зоне спецоперации на Украине.

    Напомним, в России начали штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе.

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    19 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    WP: Военная мощь позволит России продолжать СВО по меньшей мере еще два года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия сможет продолжать вести СВО по меньшей мере еще два года благодаря тому, что ей удалось нарастить военное производство, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков.

    Как пишет издание, минимум в ближайшие два года ВС России смогут продолжать добиваться поставленных российским руководством задач в рамках СВО, что это стало возможным благодаря тому, что России удалось перевести на военные рельсы экономику и перехватить инициативу в зоне СВО, передает ТАСС.

    По мнению WP, этот прогноз должен отрезвить Киев по мере того, как ВСУ продолжают терять позиции на поле боя из-за нехватки вооружений и притока живой силы.

    Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что риск того, что Украина к концу 2024 года потерпит поражение в конфликте с Россией, «весьма вероятен».

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