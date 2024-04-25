Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).5 комментариев
В Кремле заверили, что Россия «добьется своего» в ходе СВО
Соединенные Штаты поставляют Украине более дальнобойные вооружения, однако это не сможет изменить ход спецоперации, только доставит больше проблем самому Киеву, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Штаты напрямую вовлечены в этот конфликт, идя по дороге повышения дальности работы систем вооружений, которые они поставляют, при этом в Белом доме не понимают, что это не изменит ход СВО, Москва добьется своих целей, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что вопрос о вероятном нарушении законов США при поставке ATACMS касается Конгресса.
При этом Песков отметил, что действия американцев и европейцев понятны и предсказуемы – предметно начинают о чем-то говорить, значит, уже такая поставка осуществлена.
Представитель Кремля подчеркнул, что поставки были осуществлены и оплачены в нарушение внутренних законов США, эти вопросы касаются американских конгрессменов и сенаторов.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал ложью заявления Киева о том, что американские ракеты ATACMS не будут применяться по российской территории.
В марте США отправили Украине значительное количество ракет ATACMS.