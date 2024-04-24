Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.0 комментариев
США отправили Украине значительное количество ракет ATACMS в марте
США в марте 2024 года отправили Украине значительное количество ракет ATACMS
США отправили Украине значительное количество тактических баллистических ракет ATACMS в марте, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.
По словам Салливана, решение об отправке ракет было принято президентом США Джо Байденом в феврале.
«Я могу подтвердить, что в феврале президент дал указание своей команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины. Эта отправка началась в марте», – приводит слова Салливана ТАСС.
Он также подтвердил, что ракеты были отправлены в рамках мартовского пакета американской военной помощи.