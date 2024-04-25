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    Игорь Караулов Игорь Караулов Сердце художника против культурных «ждунов»

    Люди и на фронте, и в тылу должны видеть: те, кому от природы больше дано, на их стороне, а не сами по себе. Но культурная мобилизация не означает, что всех творческих людей нужно заставить ходить строем.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Новая оппозиция Санду сформировалась в Москве

    Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.

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    25 апреля 2024, 13:04 • Новости дня

    Политолог назвал американские ракеты ATACMS у ВСУ обещанным Нуланд «сюрпризом»

    Политолог Скачко: США могли передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по территории России

    Политолог назвал американские ракеты ATACMS у ВСУ обещанным Нуланд «сюрпризом»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Поставка дальнобойных ракет ATACMS могла обсуждаться во время визита Виктории Нуланд в Киев в конце января этого года. Она тогда заявляла, что Россию «ждут приятные сюрпризы». Под этими самыми «сюрпризами», вероятно, подразумевались удары по территории РФ. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что США тайно передали ВСУ ракеты ATACMS.

    «Офис Зеленского склонен хвастать своими достижениями по выпрашиванию у Запада оружия. Однако не стоит удивляться тому факту, что в случае с ATACMS в Киеве просили о секретности», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он связывает это с тем, что украинское руководство совместно с американскими чиновниками и инструкторами разрабатывали план действий ВСУ. Собеседник в этой связи напомнил о визите Виктории Нуланд на Украину в конце января этого года. Она тогда заявляла, что Россию «ждут приятные сюрпризы».

    «Под этими самыми «сюрпризами», вероятно, подразумевались удары по территории РФ – по промышленной и социальной инфраструктуре. Целью мог стать и Крымский мост, ведь руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) неоднократно говорил о намерении уничтожить его. Для реализации задуманного Киеву необходимо соответствующее вооружение. Я думаю, что тогда и было решено выдать ATACMS», – допускает Скачко.

    Он подчеркнул: если на Западе обсуждается передача ВСУ какого-либо вооружения, это почти наверняка означает, что оно уже на Украине и, скорее всего, используется. Вместе с тем Белый дом пытается снять с себя всяческую ответственность и заявляет, что ATACMS будут использованы «в пределах суверенной украинской территории». «Таким образом, во-первых, американские чиновники перестраховываются, дабы избежать ответных действий со стороны Москвы. Во-вторых, они строят из себя «демократов», а также пытаются убедить мир в том, что ВСУ ведут войну по всем правилам. Но за этим скрывается их убежденность в том, что в борьбе против России все средства хороши», – уточнил политолог.

    При этом заявления, которые тиражирует западная пресса о неудачах украинской армии и возможных будущих территориальных потерях Украины, и военная помощь Киеву вполне укладываются в общую картинку. «Одной рукой США «подстилают соломку» на случай поражения, которое неизбежно, а с другой – стараются каким-то образом спасти ситуацию, полагаясь на авось», – пояснил Скачко.

    Ранее стало известно, что США в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Позднее эту информацию подтвердил представитель Пентагона Гаррон Гарн. По его словам, о поставках не объявляли ранее по просьбе Киева.

    «В феврале президент дал указание своей команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины. Эта отправка началась в марте», – заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Точное количество переданных ракет он не указал. Официально передача ATACMS должна состояться только в рамках недавно подписанного американским президентом Джо Байденом пакета помощи на 61 млрд долларов.

    При этом, по информации агентства, украинская армия уже успела применить их для атаки по российским военным. По словам источника, это произошло ранним утром 17 апреля. Издание Politico утверждает, что ATACMS применялись украинскими военнослужащими уже дважды – якобы еще один удар был нанесен «совсем недавно» к востоку от Бердянска Запорожской области.

    В Пентагоне заявили, что передали Украине ракеты ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории». «И это все на фоне назойливых попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по «формуле Зеленского», – прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS «исподтишка» невозможно оправдать. По его словам, это усиливает угрозу безопасности Крыма и других регионов России. Посол назвал циничными заявления американской стороны о том, что украинские военные якобы пообещали не применять ATACMS для ударов по российской территории.

    «Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников?» – отметил он. Дипломат напомнил, что ВС РФ уже сбили несколько ракет ATACMS и продолжат это делать.

    25 апреля 2024, 09:52 • Новости дня
    Появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
    Появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появились кадры ракетного удара ВС России по эшелону ВСУ на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области.

    Судя по видео, состав был поражен авиационной ракетой класса «воздух-поверхность» либо ОТРК «Искандер», пишет «Российская газета».

    Уточняется, что удар был нанесен 19 апреля, однако видео с места событий в соцсетях появилось только сейчас.

    Ранее в подполье сообщили, что личный состав ВСУ, размещенный в Доме культуры и гимназии, был уничтожен в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области.

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    24 апреля 2024, 22:09 • Новости дня
    Учредитель «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Иванова

    ТАСС: Один из учредителей «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Тимура Иванова о получении взяток

    Учредитель «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Иванова
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский бизнесмен, один из учредителей компании «Олимпситистрой», дал показания против заместителя министра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина по делу о взяточничестве.

    «(Задержанные) получали вменяемые им следствием блага и взятки от таких крупных подрядчиков, как этот предприниматель», – приводит ТАСС слова источника.

    Отмечается, что неназванный бизнесмен является бенефициаром нескольких компаний, являющихся подрядчиками Министерства обороны России, и что именно он дал показания на Иванова.

    Компания «Олимпситистрой» занимается строительством жилых и нежилых зданий.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как арест Иванова отразится на работе курируемого им подразделения и кому еще стоит беспокоиться после начала расследования в отношении замминистра обороны.

    На ваш взгляд
    Каким будет решение суда по делу замминистра обороны Тимура Иванова?




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    11 комментариев


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    24 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Воевавший в СВО доброволец из Сербии оказался под угрозой депортации из России

    Хинштейн заявил о риске депортации воевавшего в ДНР добровольца из Сербии

    Воевавший в СВО доброволец из Сербии оказался под угрозой депортации из России
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Сербскому добровольцу Александру Йокичу, который участвовал в СВО на стороне России, грозит депортация на родину, где ему может грозить до 25 лет тюрьмы по статье «наемничество». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя и сражался на Угледарском направлении, где получил ранение.

    Он четырежды пытался получить российское гражданство, но ему отказывали из-за того, что он подписал контракт с ДНР, а не с Минобороны. Хинштейн подчеркнул, что оснований для отказа в получении российского гражданства Йокичем не видит, поскольку ДНР входит в состав России.

    Йокич выступил с публичным обращением в социальных сетях, заявив, что уехал из Сербии еще в 2021 году и тогда же отправился служить в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», действующее в ДНР. Он выразил опасения, что из-за расформирования «Каскада» ему будет грозить депортация в Сербию, а затем – статья за наемничество, пишет РБК.

    Ранее другой доброволец из Сербии Братислав Живкович заявил, что СВО – это неизбежный этап мировой истории, который обязательно закончится победой России.

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    25 апреля 2024, 07:26 • Новости дня
    Экс-разведчик назвал число погибших на Украине французских наемников

    По меньшей мере 75 французских наемников погибли, получили ранения или вернулись во Францию с начала СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Киева, сообщил, что ему удалось идентифицировать 75 человек.

    «Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами», – отметил Чинкуини РИА «Новости».

    Он добавил, что обладает информацией и о других наемниках, но пока недостаточно сведений для публикации.

    МИД Франции отрицает наличие французских наемников в рядах ВСУ, обвиняя Россию в «дезинформации».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что на Украине работают французские инструкторы наряду с другими представителями военных и специальных служб стран Европы.

    Министр добавил, что есть данные о том, что инструкторы и наемники из Франции работают на Украине.

    При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что военнослужащие украинской армии не эвакуируют тела погибших иностранных наемников, поэтому российские бойцы вынуждены хоронить их на поле боя

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    24 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине

    Пентагон: Джо Байден одобрил поставку дальнобойных ракет ATACMS Украине еще в феврале

    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден санкционировал передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS в феврале, они вошли в мартовский пакет помощи и были поставлены Киеву в апреле, сообщили в Пентагоне.

    В Минобороны США уточнили, что дальнобойные ракеты передавались Украине для использования в пределах якобы суверенной украинской территории. При этом Киев просили держать в секрете передачу ATACMS, передает РИА «Новости».

    Между тем источники агентства Reuters утверждают, что ракеты действительно были включены в пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, и Киев их впервые применил против российской цели рано утром 17 апреля, передает ТАСС.

    Сколько точно было отправлено ATACMS Украине, не указывается.

    Ранее в Сенате США заявили о возможной передаче Киеву ракет ATACMS в конце апреля. Между тем Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили 10 американских ракет ATACMS.

    Напомним, Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине.

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    24 апреля 2024, 19:38 • Новости дня
    Посол: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины

    Посол Антонов: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение американской стороны продолжить поставки оружия киевскому режиму фактически ставит крест на судьбе Украины, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    США сделали выбор в пользу войны, Америка «встала на сторону зла и поддержала фашизм», сказал Антонов, передает ТАСС.

    Этот выбор также был сделан в пользу «жадного и ненасытного» военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, так американская администрация «приносит в жертву жизни простых людей», подчеркнул он.

    Политики США «фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как таран против России», сказал дипломат. Посол отметил, что помощь из США «не спасет» украинского президента Владимира Зеленского, новое оружие будет уничтожено, «задачи и цели СВО будут выполнены».

    Напомним, Байден подписал пакет законов, направленный в том числе на военную помощь Украине. Пентагон сообщил, что в числе поставок есть зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, БМП Bradley, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin.

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    24 апреля 2024, 14:10 • Новости дня
    Глава ЕК назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы

    Глава ЕК фон дер Ляйен назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы

    Глава ЕК назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победа России в украинском конфликте изменит ход истории в Евросоюзе, он «никогда не сможет быть прежним», заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

    Россия является «экзистенциальной угрозой» для Европы, европейским странам необходимо «предоставить Украине все средства для самозащиты», заявила глава ЕК, передает ТАСС.

    По словам фон дер Ляйен, Украина «несет тяжелую ношу» ради ЕС, она «должна победить».

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз сознательно создает искусственные угрозы, якобы исходящие от России.

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    25 апреля 2024, 08:28 • Новости дня
    Над Запорожской областью создали защитный купол

    Минобороны: Над Запорожской областью создали защитный купол

    Над Запорожской областью создали защитный купол
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Зенитно-ракетные комплексы С-300, а также другие средства противовоздушной обороны группировки войск «Днепр» создали в небе над подконтрольной России частью Запорожской области защитный «купол», сообщили в Минобороны.

    Подразделения ПВО обеспечивают защиту от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника, передает ТАСС сообщение военного ведомства.

    Для поражения воздушных целей ВСУ российские подразделения используют ЗРК «Бук-М2», а также другие средства поражения, такие как «Панцирь».

    Как рассказал один из военнослужащих, «ни одна ракета, ни один самолет не пройдет» в область под надзором ВС России. «HIMARS сбивали. Ракету мы сбивали на дальности, что ли, 70 километров», – отметил он.

    В середине апреля российская система ПВО сбила в небе над Бердянском Запорожской области две дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства.

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    24 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Лукашенко назвал ошибкой «резвую атаку» США на «непослушную» Россию
    Лукашенко назвал ошибкой «резвую атаку» США на «непослушную» Россию
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты предприняли резвую атаку в отношении «непослушной» России и своего «главного врага» – Китая, тем самым объединив две эти страны и подтолкнув их к союзу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко отметил, что США допустили ошибку. Сейчас они понимают, что им не справиться с союзом богатой ресурсами и мощной в военном плане России и с Китаем, который обладает огромным экономическим и человеческим потенциалом, передает ТАСС слова белорусского лидера.

    Украина, как отметил Лукашенко, стала полигоном, на котором решается судьба будущего мирового порядка. «Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воют на ее территории», – сказал он.

    Украинская власть, подчеркнул он, опустилась до сделки с Западом, обменяв поставляемое ими оружие на жизни украинских граждан. «Тот, кто готов служить хозяину за подачки, рано или поздно проигрывает», – сказал Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявлял, что французские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине.

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    25 апреля 2024, 06:23 • Новости дня
    Суд арестовал активы замминистра обороны Иванова и его семьи

    Суд арестовал активы замминистра обороны Тимура Иванова, его семьи, бывших жен и детей

    Суд арестовал активы замминистра обороны Иванова и его семьи
    @ Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд наложил арест на недвижимость, активы и банковские счета замглавы Министерства обороны Тимура Иванова и его семьи.

    «Все, что было зарегистрировано на него и жену, а также бывших жен и пятерых детей, включая приемных, арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

    Ранее сообщалось, что у арестованного экс-замминистра обороны Иванова назначена встреча с психологом. При этом Иванов не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово».

    Напомним, Тимура Иванова задержали 23 апреля по обвинению во взяточничестве. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с целью получения взятки в особо крупном размере.

    Суд отправил Иванова под стражу на два месяца.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра.

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    25 апреля 2024, 09:05 • Новости дня
    Танк Abrams выследили и уничтожили «Ланцетом» после трех дней «охоты»
    Танк Abrams выследили и уничтожили «Ланцетом» после трех дней «охоты»
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в течение трех дней выслеживали американский танк Abrams на Авдеевском направлении, а затем уничтожили его с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет», сообщил командир взвода спецназначения с позывным Игла.

    По его словам, в первый день Abrams хотели поразить, однако ВСУ очень серьезно его защищали. Также российский беспилотник глушил системы РЭБ – Abrams никогда не находился на одном месте, постоянно менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку, передает РИА «Новости».

    По словам командира, операторы БПЛА ZALA вели воздушную разведку, а после обнаружения танка тщательно проанализировали действия его экипажа, а также воздушную и радиоэлектронную обстановку в районе. Позднее ВС России выбрали подходящее время и метеоусловия и нанесли удар по танку «Ланцетом», уничтожив его.

    Ранее газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

    Коментарии (16)
    24 апреля 2024, 20:54 • Новости дня
    В Одессе отказались переименовывать улицы Жуковского, Бунина и проспект Гагарина
    В Одессе отказались переименовывать улицы Жуковского, Бунина и проспект Гагарина
    @ Черединцев Валентин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутаты Одесского горсовета на заседании 24 апреля не поддержали предложение о переименовании улиц Жуковского, Бунина и проспекта Гагарина, сообщает издание «Страна».

    Тем не менее ряд других топонимов города все же были переименованы. Так, улица Екатерининская стала Европейской. Екатерининская площадь получила аналогичное название. Парк Горького теперь носит имя Марка Твена. Лидерсовский бульвар, названный в честь русского генерала Александра Лидерса, переименован в честь гетмана Сагайдачного. Переулок Александра Матросова стал переулком Валерия Лобановского, в честь экс-тренера киевского «Динамо», передает ТАСС.

    Решение о переименовании улиц Жуковского, Бунина и Гагарина вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые жители Одессы считают, что эти названия имеют историческую ценность и не должны быть изменены.

    Ранее украинские села решили переименовать в Париж и Шампань.

    Коментарии (12)
    25 апреля 2024, 10:27 • Новости дня
    Зеленский: Исход конфликта с Россией может устроить не всех
    Зеленский: Исход конфликта с Россией может устроить не всех
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу Fox News выразил неуверенность в том, что исход конфликта между Украиной и Россией после его завершения устроит все стороны.

    «Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как отмечали ранее в Кремле, российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность России к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива.

    Коментарии (24)
    24 апреля 2024, 17:05 • Новости дня
    Британия направит Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV
    Британия направит Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV
    @ defenceimagery.mod.uk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия направит Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV в рамках объявленного на днях пакета военной помощи, сообщила газета The Daily Telegraph.

    Как информирует издание, бомбы с лазерным наведением, впервые использованные в Афганистане, оборудованы 227-килограммовыми боеголовками. И могут быть запущены с самолетов F-16, а также с находящихся на вооружении ВС Украины самолетов советского производства, передает ТАСС.

    Ранее Британия объявила о переводе оборонной промышленности в режим войны.

    Коментарии (14)
    24 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    Трофейную технику ВСУ привезли на Поклонную гору в Москве
    Трофейную технику ВСУ привезли на Поклонную гору в Москве
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трофейную технику ВСУ американского, британского, чешского, шведского производства привезли на Поклонную гору в Москве для выставки Министерства обороны России.

    Отмечается, что доставлены украинский танк Т-64, бронемашина «Козак-2», БТР MaxxPro США, БМП-1 производства Чехии, британская Mastiff, передает ТАСС.

    До этого на выставку уже привезли немецкую БМП Marder, американские БТР М113 и БМП Bradley, а также турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi.

    Ранее Минобороны сообщало, что организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими во время СВО. В парке Победы на Поклонной горе будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран.

    Выставка откроется 1 мая 2024 года и продлится месяц.

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Зеленского обидело, что он не еврей

      Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

    • Польша запросила ядерную бомбу

      Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании Польши разместить у себя американское ядерное оружие. Это удивило даже премьер-министра страны Дональда Туска. Что такая инициатива означает для России?

    • Новая эпоха в отношениях России и США

      То, что США все-таки выписали президенту Украины чек на 60 млрд долларов, одновременно присвоив замороженные активы России, означает возвращение Вашингтона к двухпартийной политике, а также то, что у американской элиты есть более-менее понятный план действий по Украине до конца года.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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