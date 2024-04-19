ВС России за неделю уничтожили 10 американских ракет ATACMS

Tекст: Алексей Дегтярев

Авиация и ПВО за этот срок также уничтожили шесть британских крылатых ракет Storm Shadow, пять французских управляемых авиабомб Hammer и американских JDAM, две американские противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, две тактические ракеты «Точка-У», указало ведомство в своем Telegram-канале. Кроме того, уничтожено 78 снарядов РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган», а также 1278 дронов.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила формирования 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии Украины у Угледара, Урожайного, Старомайорского (ДНР), Приютного, Мирного, Малиновки и Луговского (Запорожская область). На этом направлении ВСУ потеряли за неделю до 760 человек, танк, машину РСЗО «Град», 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Буковель-AD») и четыре полевых склада боеприпасов.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 35-й, 36-й бригад морской пехоты, 121-й, 126-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии Украины у Орехова, Работино, Щербаков, Каменского (Запорожская область), Михайловки, Змеевки, Берислава, Ивановки и Никольского (Херсонская область). На этом направлении украинская сторона потеряла до 365 человек, 12 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Анклав»).

Артиллерия, ракетные войска и беспилотники ВС России за неделю уничтожили три истребителя МиГ-29, четыре военно-транспортных самолета Ан-26 на аэродроме базирования. Также они поразили два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре установки ЗРК С-300, установку немецкого ЗРК IRIS-T.

С начала СВО уничтожено: 590 самолетов, 270 вертолетов, 21 882 дрона, 506 ЗРК, 15 802 танка и других боевых бронированных машин, 1267 машин РСЗО, 8981 орудие полевой артиллерии и минометов.

За неделю сдались в плен 27 украинских военнослужащих.