Власти Украины нашли способ озолотиться на провале контрнаступления

Планы Киева о строительстве укреплений по всей Украине сочли верным способом наворовать денег

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Владимир Зеленский заявил о намерении выстроить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины. В планы входит возведение укреплений на Авдеевском, Марьинском и Купянско-Лиманском направлениях, а также вдоль северной границы с Россией и Белоруссией.

Кроме того, Зеленский считает, что конфликт с Россией находится на новом этапе. Он ожидает, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, не принесшего Украине желаемых результатов из-за хронической нехватки вооружения и сухопутных войск. Об этом он сообщил в интервью Associated Press.

Напомним, о провале украинского контрнаступления и переходе ВСУ к обороне накануне заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Так он прокомментировал совещание Владимира Зеленского о начале фортификационных работ и планах усилить защиту по всей северной границе. Депутат также отметил, что ВПК России развивается «безумными темпами» и следующий ход будет за Москвой.

О не самых радостных настроениях на Украине пишет и западная пресса. Агентство Bloomberg утверждает, что из-за провала контрнаступления ВСУ и ощущения нескончаемости конфликта жители Украины испытывают чувство уныния. От этого в стране растет сопротивление по отношению к призыву на воинскую службу. В рамках мобилизации на Украине призвано лишь 10% от запланированного количества. Средний возраст украинского солдата – более 40 лет. По данным СМИ, эти факторы усиливают желание «добиться мира любой ценой».

Любопытно, но еще в начале ноября Зеленский не планировал переход ВСУ к обороне. В интервью Reuters он уверял, что несмотря на все трудности, которые испытывает Украина, страна все равно не намерена останавливать продвижение. «У нас есть план. Есть конкретные города, конкретные направления, по которым мы идем. Но я не могу поделиться всеми подробностями», – говорил Зеленский. Теперь же его критикуют даже бывшие грузинские военачальники.

Теперь же он переходит к построению оборонительных сооружений, напоминающих план Третьего рейха Ostwall образца 1943 года. Тогда немецкое руководство планировало создать линию укреплений, призванную стать «защитой Европы». Проходила она практически по тем же территориям, что упомянуты и действующим руководством Украины.

В экспертном сообществе отмечают, что стремление офиса Зеленского возвести фортификационные сооружения связано не столько с реальным желанием улучшить позиции собственной армии, сколько с потенциальной возможностью организовать очередную коррупционную схему.

«Контрнаступление ВСУ провалилось, и украинские власти наконец-то это признали. Если раньше они заявляли о выходе к границам 1991 года и захвате Донбасса и Крыма, то сейчас офис Зеленского говорит о переходе к обороне и строительстве укреплений вдоль линии соприкосновения», – сказал политолог Владимир Скачко.

«Такие заявления – это признание краха украинской власти, а также свидетельство провала планов контрнаступления и проводимой в последнее время политики. За этими словами должна следовать полная отставка руководства страны, но ее, разумеется, не будет», – отмечает собеседник.

«Строительство фортификаций не может быть реализовано только лишь силами и деньгами самой Украины. Планы на «забор» хотя и есть, но «досок» на него не хватит. Запад может оказать финансовую помощь для возведения обороны. Однако такой проект станет «золотой жилой» для местных коррупционеров, и большая часть денег будет просто разворована», – считает Скачко.

Схожего мнения придерживается и политолог Лариса Шеслер. «Офис Зеленского больше не может обманывать собственное общество, ежедневно подбадривая одурманенных патриотов криками о том, как скоро ВСУ доберутся до Крыма. Проблемы армии с каждым днем становятся все более ощутимыми», – пояснила она.

«Люди устают от нескончаемого конфликта, финансовая поддержка со стороны западных стран постепенно уменьшается, а техника, на которую руководство страны делало особый упор, планомерно уничтожается российскими военными. Кроме того, постепенно в западных странах появляется все больше слухов о возможном начале контрнаступления ВС РФ», – отмечает эксперт.

«В общем, ситуация становится невероятно сложной, и украинскому руководству приходится менять риторику на ходу.

От разговоров о разгромной атаке на Донбасс офис Зеленского перешел к не менее амбициозным планам по созданию линии фортификационных укреплений, способных покрыть территорию большей части страны», – акцентирует собеседник.

«Скорее всего, строительство линии обороны выльется в очередную возможность для местных политиков нажиться на конфликте. Во все времена грандиозные проекты в этой стране оборачивались не менее грандиозными скандалами, связанными с кражей денег», – подчеркивает политолог.

«И громкие крики о том, что Украину срочно надо защитить от России, могут спровоцировать новые финансовые потоки в Киев. Вместе с тем, я бы не стала недооценивать потенциальные угрозы для нашей страны. Да, деньги Зеленскому польются рекой и их в большинстве своем разворуют, но укрепления все же возведут. А это значит, что военному руководству России стоит всерьез подумать о плане действий», – считает Шеслер.

О том, что фортификационные сооружения в скором времени появятся на территории, подконтрольной ВСУ, говорит и военный аналитики Михаил Онуфриенко. «Несмотря на то, что официальные лица Украины в своих заявлениях не могут определиться, продолжится ли наступление зимой или все же ВСУ перейдут в оборону, следует ожидать именно второго варианта развития событий. Дело в том, что на данный момент противник испытывает недостаток ресурсов для продолжения атак», – поясняет он.

«Мы знаем о том, что план мобилизации там провален. Соответственно, есть острый дефицит живой силы. Ситуация с западной помощью также оставляет желать лучшего – план по поставкам снарядов для ВСУ не получается выполнить. Кроме того, новые контракты на технику заключаются в меньших объемах, чем раньше», – акцентирует эксперт.

«О переходе ВСУ к обороне свидетельствует и решение о строительстве укреплений вдоль линии соприкосновения. И первые работы за Авдеевкой уже начались.

Несмотря на то, что Украина планирует возвести довольную длинную линию фортификаций, эшелонированную оборону по примеру нашей линии Суровикина создать у них не получится», – убежден собеседник.

«На это нет ни ресурсов, ни времени, технические и материальные возможности тоже оставляют желать лучшего. Та линия обороны, которая под силу ВСУ, может быть эффективна только против стратегии огневого вала. Однако она совершенно бесполезна в случае точечных атак. Более того, Россия может наносить удары на тех участках, где фортификации еще не выстроены», – резюмировал Онуфриенко.