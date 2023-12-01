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Скачко: Строительство линии обороны станет «золотой жилой» для офиса Зеленского
Политолог Скачко: Украинские коррупционеры разворуют деньги, которые Запад передаст для строительства линии обороны
Объявляя о строительстве укреплений по всей линии соприкосновения, украинские власти признают провал контрнаступления. Однако возведение защитных сооружений невозможно без западных денег, которые разворуют местные коррупционеры. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении построить укрепления от Донбасса до Западной Украины.
«Контрнаступление ВСУ провалилось, и украинские власти наконец-то это признали. Если раньше они заявляли о выходе к границам 1991 года и захвате Донбасса и Крыма, то сейчас офис Зеленского говорит о переходе к обороне и строительстве укреплений вдоль линии соприкосновения», – сказал политолог Владимир Скачко.
«Такие заявления – это признание краха украинской власти, а также свидетельство провала планов контрнаступления и проводимой в последнее время политики. За этими словами должна следовать полная отставка руководства страны, но ее, разумеется, не будет», – отмечает собеседник.
«Строительство фортификаций не может быть реализовано только лишь силами и деньгами самой Украины. Планы на «забор» хотя и есть, но «досок» на него не хватит. Запад может оказать финансовую помощь для возведения обороны. Однако такой проект станет «золотой жилой» для местных коррупционеров, и большая часть денег будет просто разворована», – резюмировал Скачко.
Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении Украины построить оборонительные сооружения от Донбасса до западной части страны. В планы входит возведение укреплений на Авдеевском, Марьинском и Купянско-Лиманском направлениях, а также вдоль северной границы с Россией и Белоруссией.
Кроме того, Зеленский заявил, что конфликт с Россией находится на новом этапе. Он ожидает, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, не принесшего Украине желаемых результатов из-за хронической нехватки вооружения и сухопутных войск. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.
Напомним, о провале украинского контрнаступления и переходе ВСУ в оборону заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Так он прокомментировал совещание Владимира Зеленского о начале фортификационных работ и планах усилить защиту по всей северной границе. Депутат также отметил, что ВПК России развивается «безумными темпами» и следующий ход будет за Москвой.
Из-за провала контрнаступления ВСУ и ощущения нескончаемости конфликта жители Украины испытывают чувство уныния, сообщает в четверг Bloomberg. По этой причине, отмечает агентство, в стране наблюдается сопротивление призыву на военную службу. В рамках мобилизации на Украине призвано лишь 10% от запланированного количества. Средний возраст украинского солдата – более 40 лет. Подчеркивается, что эти факторы усиливают желание «добиться мира любой ценой».