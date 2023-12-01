Скачко: Строительство линии обороны станет «золотой жилой» для офиса Зеленского

Политолог Скачко: Украинские коррупционеры разворуют деньги, которые Запад передаст для строительства линии обороны

Tекст: Илья Абрамов

«Контрнаступление ВСУ провалилось, и украинские власти наконец-то это признали. Если раньше они заявляли о выходе к границам 1991 года и захвате Донбасса и Крыма, то сейчас офис Зеленского говорит о переходе к обороне и строительстве укреплений вдоль линии соприкосновения», – сказал политолог Владимир Скачко.

«Такие заявления – это признание краха украинской власти, а также свидетельство провала планов контрнаступления и проводимой в последнее время политики. За этими словами должна следовать полная отставка руководства страны, но ее, разумеется, не будет», – отмечает собеседник.

«Строительство фортификаций не может быть реализовано только лишь силами и деньгами самой Украины. Планы на «забор» хотя и есть, но «досок» на него не хватит. Запад может оказать финансовую помощь для возведения обороны. Однако такой проект станет «золотой жилой» для местных коррупционеров, и большая часть денег будет просто разворована», – резюмировал Скачко.

Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении Украины построить оборонительные сооружения от Донбасса до западной части страны. В планы входит возведение укреплений на Авдеевском, Марьинском и Купянско-Лиманском направлениях, а также вдоль северной границы с Россией и Белоруссией.

Кроме того, Зеленский заявил, что конфликт с Россией находится на новом этапе. Он ожидает, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, не принесшего Украине желаемых результатов из-за хронической нехватки вооружения и сухопутных войск. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.

Напомним, о провале украинского контрнаступления и переходе ВСУ в оборону заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Так он прокомментировал совещание Владимира Зеленского о начале фортификационных работ и планах усилить защиту по всей северной границе. Депутат также отметил, что ВПК России развивается «безумными темпами» и следующий ход будет за Москвой.

Из-за провала контрнаступления ВСУ и ощущения нескончаемости конфликта жители Украины испытывают чувство уныния, сообщает в четверг Bloomberg. По этой причине, отмечает агентство, в стране наблюдается сопротивление призыву на военную службу. В рамках мобилизации на Украине призвано лишь 10% от запланированного количества. Средний возраст украинского солдата – более 40 лет. Подчеркивается, что эти факторы усиливают желание «добиться мира любой ценой».