Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.9 комментариев
Экс-начальник Генштаба Грузии раскритиковал Зеленского за признание о провале контрнаступления
Бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что летнее контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Такими словами, как «не ждал», «не думал», «хотели по-другому», «не получилось» не должен разбрасываться президент и Верховный главнокомандующий воюющей страны», – сказал он.
По словам бывшего начальника грузинского Генштаба, «когда воюешь, лучше вообще не говорить, а делать свое дело. Но только в том случае, если ты не думаешь, что твое дело – это только разговоры».
Леван Николеишвили напомнил, что после войны 2008 года Зеленский, который, по его словам, в то время был «клоуном», издевался над грузинами, которые якобы «испугались русских».
«Бывший клоун и комедиант ныне является президентом одной из крупнейших стран Европы, и вот теперь для него и его партнеров фразы «не ждал», «хотели по-другому» стали почти что-то закономерностью, – сказал отставной грузинский военачальник. – К сожалению».
Ранее президент Украины объяснил неудачи летнего контрнаступления «постоянной нехваткой оружия и сухопутных войск». Зеленский добавил, что не может быть удовлетворен результатами «контрнаступа».