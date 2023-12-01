Экс-начальник Генштаба Грузии раскритиковал Зеленского за признание о провале контрнаступления

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Такими словами, как «не ждал», «не думал», «хотели по-другому», «не получилось» не должен разбрасываться президент и Верховный главнокомандующий воюющей страны», – сказал он.

По словам бывшего начальника грузинского Генштаба, «когда воюешь, лучше вообще не говорить, а делать свое дело. Но только в том случае, если ты не думаешь, что твое дело – это только разговоры».

Леван Николеишвили напомнил, что после войны 2008 года Зеленский, который, по его словам, в то время был «клоуном», издевался над грузинами, которые якобы «испугались русских».

«Бывший клоун и комедиант ныне является президентом одной из крупнейших стран Европы, и вот теперь для него и его партнеров фразы «не ждал», «хотели по-другому» стали почти что-то закономерностью, – сказал отставной грузинский военачальник. – К сожалению».

Ранее президент Украины объяснил неудачи летнего контрнаступления «постоянной нехваткой оружия и сухопутных войск». Зеленский добавил, что не может быть удовлетворен результатами «контрнаступа».