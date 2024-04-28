Днепровская флотилия получит поддержку с воздуха

Эксперты объяснили значимость пополнения Днепровской флотилии авиацией

Tекст: Евгений Поздняков

Возрождаемая Днепровская военная флотилия получит вертолеты в десантно-штурмовом оснащении, пишет ТАСС. По словам источника агентства, вопрос передачи формированию средств авиации решается в приоритетном порядке. Кроме того, в его состав могут быть включены батальон морской пехоты и береговой ракетный дивизион «с перспективами расширения».

«Процесс формирования Днепровской флотилии запущен с начала этого года», – отмечает собеседник. По его словам, подразделения создаются на базе войск Каспийской флотилии, а также Черноморского и Балтийского флотов. Таким образом, уже в ближайшее время новое формирование в составе ВМФ может получить необходимое усиление с вооружением и техникой.

При этом ранее в апреле ТАСС также со ссылкой на источники сообщал, что основу боевого корабельного состава Днепровской флотилии составят катера проектов 1204 «Шмель» и 1206 «Кальмар», их оснастят защитой от беспилотников. Оба проекта предназначены для действий на мелководье с возможностью самостоятельного схода с мели в случае посадки на нее.

Напомним, о создании Днепровской флотилии было объявлено 20 марта Министром обороны Сергеем Шойгу. Бывший начальник Главного штаба военно-морского флота Виктор Кравченко сообщал, что в первую очередь новому формированию планируется передать артиллерийские катера.

Кроме того, в дальнейшем планируется обеспечение сил бригадой малых ракетных кораблей, речными тральщиками, морпехами, береговыми ракетными частями. Главной задачей флотилии он называл «обеспечение форсирования Днепра во взаимодействии с силами Сухопутных войск и Черноморского флота с конечной целью освобождения исконно русских городов Очаков, Одесса, Херсон, Николаев».

Не менее важной целью создания нового формирования Кравченко видел воспрещение форсирования ВСУ реки в ее нижнем течении. Некоторые источники также указывали, что должность командующего объединения будет относиться к вице-адмиральским.

Российские военные эксперты также положительно оценили новость о возрождении знаменитой флотилии. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала значимость этого события. Отмечалось, что флотилия позволит значительно снизить эффективность действий противника в данном регионе и нарастить собственный наступательный потенциал для будущего продвижения.

Напомним, о том, что России предстоит сражение за Днепр, многими экспертами говорилось еще с осени 2022 года. С того времени нижняя часть реки остается линией боевого соприкосновения. Украинское руководство долгое время рассматривало присутствие в данной местности как залог наступления на Крым.

Собеседники также отмечают: в настоящий момент противник не располагает собственным производством вертолетов, а западные поставки авиации ограничены. Поэтому в будущем Днепровская флотилия получит заметное преимущество на южных рубежах фронта при условии активной ликвидации средств ПВО противника.

«На мой взгляд, Днепровская флотилия в первую очередь должна заниматься наступательными операциями. В связи с этим наиболее важным районом деятельности формирования должен стать коридор между Очаковом и Николаевым. Операции на данной территории позволят атаковывать силы ВСУ с фланга, избегая столкновений в лоб», – сказал Максим Климов, капитан III ранга запаса.

«Для реализации этих задач флотилии потребуется сильная авиационная составляющая. Вертолеты смогут осуществлять огневую поддержку катеров, что значительно усилит потенциал ВС РФ в этом регионе. Для достижения наступательных целей подойдут модели Ми-14 и модернизированные с помощью радиолокационных системы Ка-27 или Ка-29», – подчеркивает собеседник.

«Что касается катеров, то готовить их нужно к осуществлению кратковременных атакующих операций.

После небольшого продвижения их будет необходимо замаскировать. В противном случае катера могут оказаться потоплены противником. Кроме того, необходимо учесть и тот фактор, что им придется действовать не только на речном пространстве», – акцентирует эксперт.

«В сферу интересов Днепровской флотилии войдут и прилегающие к суше участки Черного моря. Данное пространство не является глубоководным. Соответственно, завезти сюда боевые корабли будет крайне проблематично. Нам необходимо учитывать этот момент и готовить именно те транспортные средства, которые подходят для имеющихся условий», – уточняет он.

«Разумеется, в наступательных операциях не обойтись без батальона морской пехоты. Скорее всего, его будут использовать в рамках первых десантных бросков. При должном профессионализме эти бойцы сумеют принести немало проблем нашему противнику и обеспечить достаточное напряжение на флангах», – считает собеседник.

«В свою очередь ракетный дивизион будет действовать в качестве средства огневой поддержки основных сил, отправляющихся в атаку. Конечно, оборону с помощью всех перечисленных средств тоже можно осуществлять. Защита Днепра станет важной задачей нового формирования, однако основной акцент все-таки стоит сделать на наступательных операциях», – уточняет Климов.

Главное в названных изменениях – усиление авиационной поддержки флотилии,

уверен Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса. «Вертолеты позволят значительно легче осуществлять высадку десанта, а также вести огневую поддержку морпехов. Думаю, все это изменит обстановку на южных территориях», – сказал он.

«Однако нельзя забывать о кораблях, которые также смогут перебрасывать необходимые силы по реке и форсировать пространство Днепра. Крупные транспортные средства в этом регионе не разместить, поэтому нам стоит обратиться к кораблям четвертого ранга. Возможно, некоторые представители третьего также смогут подойти к условиям местности», – акцентирует собеседник.

«В совокупности авиация и катера смогут значительно изменить ситуацию в районах реки. Профессиональные морские пехотинцы с помощью данных средств в случае необходимости сумеют возглавить наступление, а ракетный дивизион станет надежным средством поддержки атакующих подразделений. Такая конфигурация сил станет значимым преимуществом ВС РФ в регионе», – уточняет эксперт.

«Теоретически, география действий Днепровской флотилии может оказаться крайне богатой. Конечно, основной задачей станет оборона речного пространства, однако в плане атакующего потенциала не исключено и то, что формированию в будущем удастся выйти на берега Дуная. Потенциал атакующих операций может оказаться колоссальным», – резюмирует Дандыкин.