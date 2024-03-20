  • Новость часаШойгу объяснил попытки киевского режима зайти на российские территории
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Антиукраинскую коалицию в США уничтожают изнутри
    Путин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    Захарова сделала вывод о Скрипалях из истории с Кейт Миддлтон
    Путин назвал победу на выборах прологом к будущим победам России
    Шойгу озвучил потери ВСУ с начала года
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    Песков оценил версию об ошибке в переводе слов Макрона
    Стало известно о подвиге российского лейтенанта в зоне СВО
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась против папы Римского

    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    6 комментариев
    20 марта 2024, 14:35 • Новости дня

    Шойгу сообщил о появлении в ВС армейского корпуса и Днепровской флотилии

    Tекст: Ольга Иванова

    Армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии сформированы в Вооруженных силах (ВС) России, сообщил в ходе вступительного слова на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

    Он отметил, что они были сформированы в соответствии с решением Верховного главнокомандующего, выступление Шойгу опубликовано в Telegram-канале МО

    Кроме того, он рассказал, что до конца этого года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. Шойгу отметил, что российская армия в численном и боевом составе будет совершенствоваться соразмерно тем угрозам, которые возникают перед военной безопасностью.

    Министр в ходе вступительного слова также отметил, то Южный военный округ (ЮВО) на фоне обстановки со спецоперацией наращивает боевые возможности, идет поставка более 16 тыс. единиц современного вооружения, завершаются строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры.

    Ранее Шойгу сообщил, что украинская сторона в течение восьми дней потеряла более 3,5 тыс. бойцов в результате боевых действий на приграничных территориях.

    20 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием

    Советник Шойгу: США и НАТО создают ментальный театр военных действий

    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием
    @ Robert Michael/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в своей статье для журнала «Арсенал Отечества» заявил, что США и НАТО начали формировать «ментальный театр военных действий» с принципиально новыми видами оружия.

    По словам Ильницкого, содержание и характер военных действий претерпевают радикальные изменения. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией, передает РИА «Новости» его заявление.

    «Военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», – подчеркнул Ильницкий.

    Он также сообщил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в ведущих научных и военных центрах США и НАТО, таких как Гарвардский и Принстонский университеты, Центре инноваций НАТО, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США и других.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части.

    Коментарии (13)
    20 марта 2024, 10:43 • Новости дня
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Группа румынских наемников Romanian Battlegroup Getica заявила о своем участии в атаках на приграничные районы России.

    Согласно сообщению группы в Facebook (запрещен в России), наемники совершили рейд на российские приграничные деревни, передает РИА «Новости».

    Как отметили в группе, наемники совершили вылазку совместно с «Русским добровольческим корпусом» (организация, признанная в России террористической). В качестве доказательства они опубликовали видео с обстрелами российского приграничья.

    Отмечается, что ситуация находится под контролем российских пограничников.

    Ранее сообщалось, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию.

    Коментарии (21)
    20 марта 2024, 08:49 • Новости дня
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    @ Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Разведчики группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший» сообщили, что в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и сняли видео изнутри.

    Задача бойцов заключалась в осмотре танка и сборе информации для командования.

    По словам Лешего, подойти к танку было непросто из-за близости позиций ВСУ, беспилотников-камикадзе и артиллерийского обстрела, передает РИА «Новости».

    Изай рассказал, что группа спецназа прикрывала их с Лешим подход к Abrams. Он залез внутрь танка и достал необходимые образцы, а Леший контролировал воздушную обстановку.

    Военный отметил, что выдвинуться решили посреди дня, поступили «дерзко и нагло», поскольку расстояние около 50 метров до танка было открытым полем. «Пришлось бежать что есть силы, чтобы не попасть под открытый огонь пулеметчика», – рассказал Изай.

    Напомним, 26 февраля в районе Авдеевки российские военные уничтожили первый американский танк Abrams, переданный ВСУ. Новую видеозапись уничтожения танка с помощью БПЛА опубликовали в Telegram. На кадрах видно, как дрон попадает в корму башни.

    Коментарии (5)
    20 марта 2024, 08:18 • Новости дня
    ФСБ задержала жителя Камчатки за призывы к убийству участников СВО
    ФСБ задержала жителя Камчатки за призывы к убийству участников СВО
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Курске был задержан житель камчатского города Вилючинск, который разместил в мессенджере WhatsApp видеоролики с призывами к убийству российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

    По данным следствия, мужчина разместил видео с убийствами и призывами к уничтожению военных, передает РИА «Новости».

    В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к совершению экстремистской деятельности»).

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге.

    Коментарии (36)
    20 марта 2024, 11:57 • Новости дня
    Стало известно о подвиге российского лейтенанта в зоне СВО

    МО: Лейтенант Киреев при обороне важного рубежа взял в плен украинских военных

    Стало известно о подвиге российского лейтенанта в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Лейтенант Алексей Киреев, действуя под натиском ВСУ, не только удержал оборону стратегически важного населенного пункта, но и лично взял в плен группу украинских военных, сообщили в Минобороны.

    В течение нескольких дней рота под командованием Киреева отражала атаки противника. Во время очередного наступления лейтенант, оценив ситуацию, передислоцировался и метким огнем из стрелкового оружия уничтожил вражеский пулеметный расчет, передает РИА «Новости».

    Оставшись без огневой поддержки, оторванная от основных сил группа украинских военных сдалась в плен. Алексей доставил боевиков в пункт управления, на допросе они выдали данные расположения резервов врага.

    В Минобороны России отметили, что грамотные действия лейтенанта Киреева и его бойцов не только не позволили ВСУ прорвать оборону, но и улучшили тактическое положение российских войск на данном направлении.

    Президент России Владимир Путин ранее назвал участников специальной военной операции на Украине подлинными народными героями.

    Коментарии (90)
    20 марта 2024, 07:57 • Новости дня
    Говорящие по-польски военные приехали охранять промпредприятие в Харькове

    Говорящие по-польски военные приехали охранять промпредприятие в Харькове, сообщил подполковник ЛНР Андрей Марочко

    Tекст: Денис Тельманов

    Говорящие по-польски военные прибыли на территорию промышленного предприятия в Харькове, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

    «На территорию промышленного предприятия в Харькове на гражданском автобусе приехали около 30 военнослужащих с оружием. Бойцы общаются между собой на польском», – сказал Марочко РИА «Новости».

    Он отметил: подразделение прибыло, чтобы взять под охрану предприятие, сменив украинскую военизированную охрану. При этом ранее на том же предприятии были обнаружены системы ПВО западного образца, подчеркнул Марочко.

    Коментарии (18)
    20 марта 2024, 09:54 • Новости дня
    ВС России взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ под Авдеевкой
    ВС России взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ под Авдеевкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска взяли под огневой контроль несколько путей снабжения украинской группировки в районах сел Орловка, Бердычи и Уманское под Авдеевкой.

    Как сказал Кимаковский, подразделения ВС России взяли под огневой контроль несколько дорог снабжения у сел Орловка, Бердычи и Уманское, передает ТАСС.

    По его словам, это окажет существенное влияние на возможности украинской группировки в Авдеевке, поскольку противник будет испытывать трудности с подвозом боеприпасов и продовольствия.

    Ранее ВСУ бросили позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой.

    Коментарии (4)
    20 марта 2024, 03:52 • Новости дня
    Инновационные «костюмы-невидимки» доставили на передовую СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские подразделения на передовой получили новейшие маскировочные «костюмы-невидимки», делающие человека незаметным для оптических приборов в светлое и темное время суток.

    Костюм эффективно маскирует человека за счет новых материалов и усовершенствованной конструкции. Он помогает как в темное время – от работающих в ИК-диапазоне приборов, так и в светлое время суток от обычных средств наблюдения, сообщили ТАСС в в компании-разработчике HiderX.

    Изделие обладает повышенными камуфлирующими характеристиками за счет того, что размывает силуэт. Подобный эффект был достигнут за счет применения особой структурированной ткани и ее дополнительной обработки.

    Новые изделия уже были переданы спецподразделению на линии боевого соприкосновения, однако работа по совершенствованию костюма продолжается.

    При этом усовершенствованная конструкция обеспечивает удобство и маневренность при разного рода перемещениях – перебежках, передвижении ползком и т.д. Это позволяет расширить сферу применения.

    Новый костюм также подходит для групп, осуществляющих долгие переходы по труднопроходимой местности,  выполняющих задачи в городской застройке, отметили в HiderX.

    Коментарии (7)
    20 марта 2024, 05:48 • Новости дня
    Система ПВО ликвидировала БПЛА над Энгельсом в Саратовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские беспилотники были ликвидированы силами противовоздушной обороны над Энгельсом в Саратовской области, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

    «Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет.

    Ранее сообщалось, что ПВО сбила в Белгородской области 11 целей, пострадавших нет.


    Коментарии (11)
    20 марта 2024, 09:34 • Новости дня
    Глава Rheinmetall предложил Европе подумать о возведении «Железного купола»

    Глава Rheinmetall Паппергер предложил Европе подумать о строительстве ПРО по типу «Железного купола»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейским странам стоит работать над созданием системы противоракетной обороны (ПРО) по типу «Железного купола» в Израиле. Такое мнение выразил директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Financial Times.

    По его словам, Европе нужно найти решение, схожее с «Железным куполом», тем более, что проект строительства системы ПВО малого радиуса действия уже рассматривался в рамках германской инициативы «Небесный щит» (European Sky Shield, ESSI), передает ТАСС.

    Меджу тем шеф другого европейского оборонного предприятия, чье имя не приводится, заявил, что Европа имеет все возможности для строительства полноценной противовоздушной обороны, но нужно определиться, использовать их или нет. Как пишет FT, слова Паппергера согласуются с курсом стран ЕС, наращивающих оборонные расходы, опасаясь якобы возможной угрозы со стороны России.

    Ранее европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро заявил, что Европе не хватит денег для создания общеевропейской системы ПВО.

    Коментарии (8)
    20 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Спасшего командира танка «Алеша» бойца наградили орденом Мужества

    Бойца Соленова, спасшего командира танка «Алеша», наградили орденом Мужества

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участник спецоперации Сергей Соленов, спасший своего командира Александра Левакова, который впоследствии вошел в состав легендарного экипажа танка «Алеша», был награжден орденом Мужества, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в Минобороны, Соленов, находясь на передовой, обнаружил над командиром взвода лейтенантом Леваковым вражеский дрон. Увидев сброшенную гранату, он, не раздумывая, закрыл собой командира, тем самым спас ему жизнь, передает РИА «Новости».

    Леваков продолжил командовать бойцами, его подразделение успешно выполнило задачу. Впоследствии он прославился в составе экипажа танка «Алеша».

    Награду Соленову вручил военный комиссар Преображенского района Москвы полковник Сергей Тригилев. Как заявил сам награжденный, он рад получить такую высокую награду, хотя не ожидал этого. Соленов добавил, что просто выполнял свой воинский долг, а Леваков, по его мнению, поступил бы так же.

    Ранее президент Владимир Путин лично вручил Звезды Героев России экипажу танка «Алеша».

    Напомним, экипаж танка «Алеша» был представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Коментарии (4)
    20 марта 2024, 05:24 • Новости дня
    Российские минометчики уничтожили артиллерийские расчеты ВСУ возле Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты 120-мм минометов группировки «Запад» поразили украинских артиллеристов в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны.

    «Расчеты 120-мм минометов «Сани» уничтожили минометные и артиллерийские расчеты украинских террористических формирований в приграничных районах Курской области», – говорится в сообщении Минобороны.

    В ведомстве отметили, что такие упреждающие удары по украинским диверсионным группам позволяют срывать преступные планы боевиков.

    В оборонном ведомстве отметили, что расчет работает в режиме «кочующего орудия». Цели для поражения поступают от разведчиков, а корректировка огня проводитсяс помощью дронов.

    Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила 11 целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками незначительно повреждена кровля и выбиты окна в складском помещении на территории промпредприятия.

    Коментарии (2)
    20 марта 2024, 11:10 • Новости дня
    Экипажи Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении

    Минобороны: Экипажи Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении

    Экипажи Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении
    @ mil.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ на Северодонецком направлении, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в военном ведомстве, Су-25 неуправляемыми авиационными ракетами выполнили удар по живой силе и опорным пунктам противника на Северодонецком направлении, по докладам авианаводчика все цели были успешно поражены, передает ТАСС.

    Как заявили в Минобороны, после поражения цели экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром вылета.

    Ранее сообщалось, что российские истребители Су-35С на Авдеевском направлении не дают возможности украинским самолетам взлететь с аэродромов.

    Коментарии (0)
    19 марта 2024, 19:21 • Новости дня
    Госдума приняла закон о механизме освобождения от уголовного наказания за участие в СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Госдума в третьем чтении приняла закон, который устанавливает механизм освобождения осужденного от уголовного наказания при заключении им контракта на военную службу в период мобилизации, военного положения и военного времени.

    Как сообщается на сайте Госдумы, соответствующие поправки позволяют гражданам, находящимся под следствием, судом или тем, в отношении кого уже было принято решение суда, заключать контракт на военную службу.

    Документ закрепляет в УК и УПК порядок освобождения от ответственности для совершивших преступление небольшой или средней тяжести. Кроме того, от уголовной ответственности будут освобождаться те, кто в ходе СВО получат награду или будут уволены со службы по здоровью или возрасту, а также те, кто дослужат до конца мобилизации или военного времени.

    Ранее сообщалось, что авторами инициативы являются главы комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

    Коментарии (2)
    19 марта 2024, 23:54 • Новости дня
    ПВО сбила в Белгородской области 11 объектов

    ПВО сбила в Белгороде и Белгородском районе 11 воздушных целей, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгороде и Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила 11 воздушных объектов на подлете к городу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «По предварительным данным, пострадавших нет... Осколками незначительно повреждена кровля и выбиты окна в складском помещении на территории промпредприятия», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что в Белгородском районе повреждены теплица коммерческого предприятия, кровля частного домовладения и два автомобиля.

    «Оперативные службы работают на местах. Информация по повреждениям уточняется», – подчеркнул губернатор. 

    Ранее сообщалось, что в белгородском зоопарке в результате обстрела ВСУ погибла ручная кенгуру по кличке Гранди. Также от кассетных осколков пострадали экзотариум и вольер кенгуру.

    Из соображений безопасности в Белгороде временно приостановили работу рестораны «Вкусно – и точка». При этом все сотрудники компании продолжат получать зарплату.



    Коментарии (0)
    Главное
    Турция и США договорились о новой системе по антироссийским санкциям
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    Глава МИД Польши фразеологизмом ответил на вопрос о западных военных на Украине
    Эксперты предложили ответ на перевод экономики Европы на военные рельсы
    Спасшего командира танка «Алеша» бойца наградили орденом Мужества
    Преподаватель Кологривого объяснил пьяный дебош актера
    Названа самая счастливая страна мира

    Зачем Европа выгоняет российское зерно

    Европа собирается ввести запретительные пошлины на российское зерно, хотя европейские фермеры страдают в первую очередь от украинского. Однако, похоже, что другого способа остановить беспрецедентные по масштабам фермерские бунты Еврокомиссия не придумала. Чем обернется такой шаг для России и для самих европейцев? Подробности

    Перейти в раздел

    США сделали России оскорбительно несвоевременное предложение

    Вашингтон, перерезавший почти все линии контактов с Москвой, вдруг предложил ей начать стратегический диалог по контролю за вооружениями. Причем предложил публично – на полях ООН, где такому развитию событий многие рады. Это ловушка для России или шанс на восстановление хотя бы таких отношений с США, которые подстрахуют мир от начала ядерной войны? Подробности

    Перейти в раздел

    Как русская радиоразведка обманывала японцев и немцев

    Современные боевые действия невозможно представить без радиоразведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти методы активно применяются сегодня российскими войсками и во время спецоперации. Между тем сами эти виды вооруженной борьбы зародились в России ровно 120 лет назад усилиями знаменитого русского флотоводца, командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирала Степана Макарова. Как это произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Антиукраинскую коалицию в США уничтожают изнутри

    Сенатор-русофоб Линдси Грэм привез из Вашингтона в Киев плохие вести для президента Украины Владимира Зеленского: коалиция Дональда Трампа, контролирующая Палату представителей, готова выделять Украине помощь только в кредит и только в случае срочной мобилизации. Однако и у этой коалиции не все гладко: над ней нависла угроза, о которой там раньше не задумывались. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............