Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
Шойгу сообщил о появлении в ВС армейского корпуса и Днепровской флотилии
Армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии сформированы в Вооруженных силах (ВС) России, сообщил в ходе вступительного слова на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.
Он отметил, что они были сформированы в соответствии с решением Верховного главнокомандующего, выступление Шойгу опубликовано в Telegram-канале МО
Кроме того, он рассказал, что до конца этого года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. Шойгу отметил, что российская армия в численном и боевом составе будет совершенствоваться соразмерно тем угрозам, которые возникают перед военной безопасностью.
Министр в ходе вступительного слова также отметил, то Южный военный округ (ЮВО) на фоне обстановки со спецоперацией наращивает боевые возможности, идет поставка более 16 тыс. единиц современного вооружения, завершаются строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры.
Ранее Шойгу сообщил, что украинская сторона в течение восьми дней потеряла более 3,5 тыс. бойцов в результате боевых действий на приграничных территориях.