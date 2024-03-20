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    20 марта 2024, 21:00 • Общество

    К сражению за Днепр готовится новая флотилия

    Воссоздание Днепровской флотилии откроет России доступ к правому берегу реки

    К сражению за Днепр готовится новая флотилия
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В России заново сформирована Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. В свое время эта флотилия внесла огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Ее воссоздание называют ключом победы в СВО, потому что выход на правый берег Днепра обрушит оборону противника.

    На заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженных силах (ВС) России сформированы Армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. Это было сделано в соответствии с решением Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.

    Кроме того, до конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. Шойгу отметил, что Российская армия в численном и боевом составе будет совершенствоваться соразмерно тем угрозам, которые возникают перед военной безопасностью.

    О том, что России предстоит сражение за Днепр, многими экспертами говорилось еще с осени 2022 года – то есть с момента переброски более 30 тыс. российских военнослужащих с правого берега реки на левый. С того времени нижняя часть реки остается линией боевого соприкосновения.

    ВСУ продолжают предпринимать попытки высадиться на левом берегу. Такие операции стали возможны за счет поставок Украине американских катеров и скоростных лодок. Крупная десантная операция через Днепр в районе Антоновского моста и Крынок, по замыслу украинского генштаба, должна была создать условия для наступления на Крым. Однако этим планам было не суждено сбыться.

    С другой стороны, российским войскам для выполнения боевых задач на Днепре нередко приходилось пользоваться бытовыми моторными лодками, полученными разными методами с помощью волонтеров. Пока не было специальной структуры, отвечающей за речную войну, каждая воинская часть вдоль Днепра решала задачи как могла. Но теперь ситуация изменилась.

    В распоряжении ВМФ, Береговой охраны ФСБ, Росгвардии, МЧС, других ведомств есть немало различных катеров, которые могут войти в состав Днепровской флотилии. В идеале она должна полностью парализовать действия ВСУ на реке, вынудив противника перейти к обороне на своем берегу. Это позволит освободить части сухопутных войск от несвойственных для них задач.

    «Днепровская речная флотилия – это ответ противнику, который использует различные плавсредства на Днепре. В свое время у нас было много таких флотилий, а командовали ими, как правило, выдающиеся специалисты. Поэтому опыт эксплуатации речных кораблей у нас огромный», – отмечает Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    Эксперт напомнил о богатой истории Днепровской флотилии во времена гражданской и Великой Отечественной войн. «В целом речные флотилии у нас формировались даже во времена Петра I. У них богатые традиции. Сейчас, конечно, ситуация другая: речные флотилии стали оперативно-тактическими объединениями, которые решают задачи совместно с сухопутными войсками и ВКС. Также им необходимы средства ПВО, начиная с крупнокалиберных пулеметов и ПЗРК», – отметил капитан I ранга запаса.

    По его словам, Днепровская речная флотилия займется обеспечением действий сухопутной группировки. «Предстоит освобождать нашу землю от врага в Херсонской и Запорожской областях. При необходимости флотилия будет решать задачи по созданию санитарной зоны, о которой недавно говорил президент», – продолжил специалист.

    Однако не в пользу флотилии говорит тот факт, что за ВСУ закреплен правый берег – высокий. Появление воздушных разведчиков-дронов и прочих средств электронной разведки позволяет противнику действовать эффективнее, если он удерживает господствующие высоты, говорит Максим Климов, капитан III ранга запаса.

    По его словам, на Днепре любые крупные катера будут немедленно уничтожены. «Это касается всех конфликтующих сторон. Поэтому на реке могут действовать только очень малые катера или лодки, которые можно вытащить рывком на берег и замаскировать. Причем действовать надо молниеносно, чтобы противник не успел отреагировать», – считает Климов.

    Дандыкин же считает, что на Днепре вполне уместно использовать катера артиллерийской поддержки, а также противодиверсионные и патрульные катера. «Конечно, должно быть подразделение безэкипажных катеров (БЭК), в том числе подводные дроны. Сегодня без этого никуда», – полагает спикер.

    Несколько иной точки зрения придерживается Борис Усвяцов, капитан I ранга запаса, кандидат военных наук. По его словам, прежде всего в составе флотилии должны быть боевые ударные катера и беспилотники. «Сама обстановка потребовала от нас возродить флотилию, в том числе и для высадки армейского десанта. Это должно происходить не на лодках, а на малых десантных катерах», – считает собеседник.

    При этом в зону ответственности флотилии может войти не только Днепр, но Днепро-Бугский лиман, а также прилегающие мелководные акватории вплоть до Одессы.

    «Мелководье ограничивает применение крупных боевых кораблей ЧФ РФ. Поэтому очевидно, что зона действия Днепровской флотилии будет намного шире, чем только на Днепре», – убежден Климов.

    По его словам, также России нужны современные аналоги быстроходных барж времен Второй мировой. Они могли бы стать главным плавсредством Днепровской флотилии. «Кроме того, крайне удачные малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» можно быстро и легко адаптировать к речной системе. Если их оснастить зенитным ракетным комплексом «Тор», то они смогут сбивать ракеты», – рассуждает Климов.

    Собеседник полагает, что ключ к победе в СВО находится на правом берегу Днепра. «Прорывать в лоб все оборонительные рубежи чревато большими потерями. А вот обход с фланга и заход на правый берег обрушит оборону противника. Днепровская флотилия должна стать одним из ключевых органов оперативного применения, а ее штатной частью должны быть БПЛА и БЭК. Современная война на воде требует совместных действий беспилотников и катеров», – подчеркивает Климов.

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