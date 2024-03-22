Кравченко: Артиллерийские катера с Каспия могут передать Днепровской флотилии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на первом этапе в состав Днепровской флотилии могут передать артиллерийские катера с Каспийской флотилии, передает ТАСС.

Кравченко добавил, что всего в состав новой флотилии должны войти артиллерийские и ракетные катера, бригада малых ракетных кораблей, речные тральщики, морпехи, береговые ракетные и артиллерийские части».

Он рассказал также, что «главной задачей флотилии будет обеспечение форсирования Днепра во взаимодействии с силами Сухопутных войск и Черноморского флота с конечной целью освобождения исконно русских городов Очаков, Одесса Херсон Николаев», а еще одной задачей флотилии будет воспрещение форсирования Днепра ВСУ в его нижнем течении.

По оценке бывшего заместителя начальника Главного штаба ВМФ России вице-адмирала Владимира Пепеляева, при создании флотилии нужно учитывать особенности боевых действий на реках.

В свою очередь источник, близкий к Главному штабу ВМФ сообщил, что должность командующего создаваемой флотилией будет вице-адмиральская.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии сформированы в Вооруженных силах России.